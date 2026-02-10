الاقتصاد

سعر سهم ملاذ للتأمين (8020) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 10-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم ملاذ للتأمين (8020) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 10-02-2026 1/2
  • سعر سهم ملاذ للتأمين (8020) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 10-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم ملاذ للتأمين (8020) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 10-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-10 00:43AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر سهم شركة عطاء التعليمية (4292) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك يعاني السهم من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسعر، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 55.80 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 49.60 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا