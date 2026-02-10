سعر الفضة يعاني من الضغط السلبي – توقعات اليوم – 10-02-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) في تداولاته اللحظية الأخيرة، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي حاد، في تحرك يعكس محاولة واضحة لتصريف هذا التشبع إلى جانب جني أرباح الموجة الصاعدة السابقة وتهدئة وتيرة الاندفاع.

ورغم هذا التراجع تبقى فرص التعافي قائمة بقوة خاصة مع استقرار السعر أعلى المقاومة النفسية 5,000$، واستمرار سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير مدعومة بالتحرك بمحاذاة خط ميل إيجابي، فضلاً عن الدعم الديناميكي الناتج عن التداول أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما قد يمنح السعر القدرة على استئناف صعوده من جديد.

بناءاً على ذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر الذهب بتداولاته اللحظية القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 5,000$، ليستهدف مستوى المقاومة 5,300$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 4,900$ ومستوى المقاومة 5,200$.

توقعات السعر لهذا اليوم: صاعد