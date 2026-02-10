الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 06:03 صباحاً - إجازة مرضية صحتي 1447 الشروط وطريقة طلب إجازة

إجازة مرضية صحتي هي واحدة من الخدمات بالغة الأهمية بالنسبة إلى العاملين في المجال الصحي والطبي بالمملكة العربية السعودية من مواطنين ومقيمين على حد سواء، حيث يمكنهم من خلالها الحصول على إجازة مرضية بسهولة ضمن آلية معينة، ويجب أن يكونوا ملمين بتفاصيل متعددة للاستفادة من هذه الخدمة مثل شروطها وطريقة الطلب، وسوف نستعرض كافة هذه التفاصيل عبر جريدة لحظات نيوز.

إجازة مرضية صحتي

الإجازة المرضية من منصة صحتي هي واحدة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر تلك المنصة للحصول على إجازة مرضية للعاملين في القطاع الطبي والمنشآت الصحية وفقًا لشروط وضوابط معينة، وهي تهدف إلى تقديم العديد من الخدمات لهذه الفئة إلكترونيًا عن بعد مثل:

الاستشارات الفورية.

متابعة المؤشرات الحيوية.

سجل تطعيمات الأطفال.

حفظ قائمة الأدوية.

المواعيد عن بعد.

حجز لتلقي لقاحات كورونا.

استعراض الإجازات المرضية والتقارير الطبية.

المحفظة الصحية الرقمية.

طبيب لكل أسرة.

حجز لتلقي التطعيمات.

حجز واستعراض جدول المواعيد الصحية.

البحث عن الدواء.

حساب الخطوات.

حجز لفحص كورونا.

شروط الإجازة المرضية من صحتي

هناك أحكامًا وشروطًا يجب أن ترعى من قبل الموظف أو العامل عند التقديم للحصول على إجازة مرضية من المنصة وهي:

ألا يكون قد سبق للشخص الحصول إجازة مرضية قبل 120 يوم على الأقل.

إذا كانت الإجازة المرضية أكثر من 60 يوم يمنح للعامل نسبة 75% من قيمة راتبه.

إذا تخطت الإجازة المرضية 120 يوم يحق لصاحب العمل إنهاء صلاحية العمل مع العامل.

القدرة على الحصول على إجازة سنوية مرتبطة بالإجازة المرضية.

يتم تعويض العامل ثم يتم إنهاء خدمته تمامًا في حال إصابته بعجز كلي.

طريقة طلب إجازة مرضية من منصة صحتي

للتقديم على طلب إجازة مرضية من منصة صحتي يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة صحتي الرسمية ” من هنا “. تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم. النقر على القائمة الرئيسية. اختيا تبويب الخدمات الإلكترونية. تحديد خيار الإجازة المرضية. تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للمنصة. إدخال البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة. كتابة رقم الهوية في المكان المخصص له. إدخال كلمة المرور. الضغط على زر دخول. التوجه إلى الملف الصحي. إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة حول الإجازة. يتم إرفاق المستندات الطبية المطلوبة.

إن خدمة الحصول على إجازة مرضية عبر منصة صحتي أو تطبيق صحتي إجراءاتها تتم بشكل مجاني دون الحاجة لسداد أي رسوم.