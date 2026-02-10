سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 10-02-2026

يستقر سعر البتكوين (BTCUSD) على مكاسب محدودة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل تحركات جانبية يغلب عليها التذبذب أسفل مستوى المقاومة المحوري 71,500$، ويستمر الضغط السلبي قائماً مع تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من بقاء الاتجاه الرئيسي الهابط مهيمناً على المدى القصير.

لكن في المقابل تظهر بعض المحاولات الإيجابية، مع توارد إشارات داعمة من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع بيعي حادة، الأمر الذي منح السعر قدراً من الزخم ساعده على التماسك ومحاولة تصريف هذا التشبع.

وذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر البتكوين خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 71,500$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 67,000$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67,000$ ومستوى المقاومة 75,000$.

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط