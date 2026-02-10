الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 07:09 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةاستخراج بطاقة صراف الراجحي من الخدمة الذاتية 1447 بالخطوات مع الصور للشرح

استخراج بطاقة صراف الراجحي من الخدمة الذاتية 1447 بالخطوات مع الصور للشرح

يوجد العديد من التساؤلات التي تتساءل من قبل الناس عما هي طريقة استخراج بطاقة صراف الراجحي من الخدمة الذاتية بالخطوات مع الصور للشرح، لأنه من البنوك التي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين، وذلك بسبب وجود العديد من المواطنين الذي يريدون استخدام الخدمات البنكية عن طريق البطاقات المصرفية، لذا يمكنك عبر جريدة لحظات نيوز معرفة ما هي طريقة استخراج بطاقة صراف الراجحي.

استخراج بطاقة صراف الراجحي من الخدمة الذاتية

يوجد العديد من الخطوات التي لابد من تتبعها حتى تتمكن من استخراج بطاقة الصراف الراجحي، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:



اذهب إلى أقرب جهاز خدمة ذاتية للراجحي منك.



اكتب رقم البطاقة السري.

قم باختيار خدمة طباعة بطاقة الراجحي.

ادخل رمز التفعيل المرئي المرسل عبر جوال العميل في رسالة نصية.

انتظر بعض من الوقت حتى يتم إصدار بطاقة الصراف الجديدة من خلال جهاز الخدمة الذاتية الراجحي.

استخراج بطاقة صراف الراجحي عبر التجوال بالخطوات

يوجد طريقة أخرى غير استخراجها عن طريق جهاز الخدمة الذاتية، وهي استخراج بطاقة صراف الراجحي عن طريق التجوال وهذه الطريقة تتمثل في الآتي:

قم بتنزيل برنامج بنك الراجحي من خلال الهاتف الأندرويد ” من هنا “، ومن خلال الهاتف الأيفون ” من هنا “.

ادخل على برنامج بنك الراجحي بعد التثبيت.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور لنجاح عملية تسجيل الدخول في بنك الراجحي.

ادخل رمز التحقق التي سوف يتم ارساله عن طريق رسالة نصية عبر الهاتف المحمول.

ادخل على الصفحة الرئيسية.

اختر كلمة بطاقات.

انقر أيقونة استكشف بطاقاتنا.

اضغط على كلمة نوع البطاقة التي تريد الحصول عليها من بنك الراجحي.

انقر على كلمة طلب هذه البطاقة.

انقر على خانة التالي.

اكتب اسم العميل ثلاثى.

اضغط على أوافق على جميع الشروط والأحكام.

انقر على كلمة تأكيد.

ادخل رمز التحقق المرسل عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول لدى العميل.

يمكنك استلام بطاقة صراف الراجحي من خلال الذهاب إرسال رسالة لك تحتوي على كافة المعلومات عن الاستلام.

خصائص المتوفرة في بطاقة صراف الراجحي.

يوجد بعض الخصائص التي تتواجد في بطاقة صراف الراجحي، وهذه الخصائص تتمثل في الآتي:

يمكنك من خلال بطاقة صراف الراجحي السحب نقديًا محليًا ودوليًا حتى 30% من الحد الائتماني لبطاقة صراف الراجحي.

تتميز بطاقة صراف الراجحي بأنها مقبولة في أكثر من 30 مليون بيع محلي ودولي، وأيضًا 900000 جهاز صراف آلي في كافة أنحاء العالم.

تتميز بطاقة صراف الراجحي بأن بها تقنية الاتصال القريب المدى NFC.

يوجد في بطاقة صراف الراجحي العديد من الخدمات ومن بينها خدمة الإشعارات الفورية ويوجد بها أيَضًا خدمة 3D SECURE.

يريد الكثير من الناس في المملكة العربية السعودية الحصول على بطاقة صراف الراجحي، وذلك لأنها من البطاقات التي تتميز بالعديد من المميزات التي تقدمها لحاملها، لذا قمنا بتوضيح طريقة استخراج بطاقة صراف الراجحي من الخدمة الذاتية.