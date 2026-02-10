المركز الوطني للأرصاد يعلن الإنذار الأصفر من أمطار غزيرة على مناطق في السعودية

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 08:15 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةالمركز الوطني للأرصاد يعلن الإنذار الأصفر من أمطار غزيرة على مناطق في السعودية

يعتبر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية هيئة مهمة تقوم بمتابعة وتحليل الحالة الجوية في البلاد، وفي إطار مهامها الرئيسية، يقوم المركز بإصدار التحذيرات والإنذارات الجوية للمواطنين والسلطات المعنية، وفي هذا السياق، أعلن المركز الوطني للأرصاد مؤخرًا عن الإنذار الأصفر من هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق في المملكة.

مناطق الإنذار الأصفر

تم الإعلان على حسابه في منصة “إكس” عن توقع حالة جوية تصاحبها رياح سطحية نشطة، وانخفاض في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول في عدة مناطق، يتضمن ذلك:

منطقة الحدود الشمالية، بما في ذلك “رفحاء”.

المنطقة الشرقية، بما في ذلك “حفر الباطن”.

منطقة تبوك، بما في ذلك “المعظم وتيماء وأملج”.

منطقة حائل، بما في ذلك “الحائط والشملي وموقق ودومة الجندل والشنان وبقعاء”.

منطقة المدينة المنورة، بما في ذلك “العلا وخيبر والعيص وينبع وبدر وخيبر والعهد”.

منطقة الرياض، بما في ذلك “الزلفي والغاط والمجمعة وعفيف والدوادمي ولارين والقويعية وشقراء”.

منطقة مكة المكرمة، بما في ذلك “العاصمة المقدسة العرضيات ورابغ والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنية”.

منطقة الباحة، بما في ذلك “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.

منطقة عسير، بما في ذلك “المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط وظهران الجنوب”.

تحذيرات المركز الوطني للأرصاد

أشار المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحذر وتنبيه المواطنين بشأن الأمطار الغزيرة في الرياض و8 مناطق أخرى، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع حتى الساعة 11 مساءً، مع توقعات بزيادة في شدة الأمطار ورياح تحمل الأتربة والغبار وانخفاض حاد في درجات الحرارة، وفي نفس السياق، حثت الدفاع المدني على ضرورة الحذر من الأمطار الرعدية والرياح المثيرة للأتربة في معظم مناطق المملكة، مع التأكيد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح المحملة بالأتربة والأمطار، وارتداء الملابس الثقيلة نظرًا لانخفاض درجات الحرارة بشكل حاد.

يأتي دور المركز الوطني للأرصاد الجوية في توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة للمواطنين والسلطات المعنية بشأن حالة الطقس، وذلك من خلال إصداره للإنذارات الجوية، حيث يساهم المركز في تعزيز السلامة العامة وحماية الممتلكات والأرواح من آثار الظروف الجوية القاسية.