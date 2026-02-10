الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 09:03 صباحاً - كيف يمكنني الدفع عن طريق Urpay؟

كيف يمكنني الدفع عن طريق Urpay؟ كيف افعل المحفظة في Urpay؟ جميعها تساؤلات تم طرحها من قبل العديد من الأفراد في المملكة العربية السعودية، إذ تعد محفظة يور باي من أفضل المحافظ الرقمية التي تم طرحها، إذ تقدم العديد من الخدمات المالية المميزة، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنوضح لكم بشكل مفصل كيفية الدفع عبر يور باي.

سنوضح لكم طريقة الدفع من خلال محفظة يور باي، إذ إنه يتم الدفع من خلال كود QR، وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية:

قمّ بتحميل تطبيق يور باي للهواتف الأندرويد “من هنا“، وللهواتف الآيفون “من هنا“، وللهواتف الهواوي “من هنا“. استكمل عملية تسجيل الدخول للتطبيق. اضغط على علامة التبويب “الدفع”، من الصفحة الرئيسية. انقر على زر “الدفع عن طريق QR”. سيتم فتح الكاميرا على هاتفك، قم بتصوير رمز الـ QR الخاص بالبائع. بعد تصوير رمز QR، قمّ بإضافة المبلغ المراد دفعه. اضغط على علامة التبويب “تأكيد الدفع”. سيتم إبلاغك بأنه تم الدفع بنجاح.

كيف افعل المحفظة في Urpay

يمكنك تفعيل المحفظة في يور باي بشكل إلكتروني من خلال تنفيذ الخطوات الآتية:

حمّل التطبيق من خلال متجر التطبيقات عبر جوالك. بعد الانتهاء من تثبيت التطبيق على الجوال الخاص بك، قم بفتح التطبيق. انقر على زر “حساب جديد”. اكتب رقم الجوال الخاص بك، ورقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة. قمّ بالاطلاع على كافة الشروط والاحكام، ومن ثمّ قمّ بالموافقة عليها. اضغط على علامة التبويب “التالي”. دوّن رمز التحقق المرسل في رسالة نصية عبر الجوال الذي قمت بتسجيله في الخطوة السابقة. قمّ بإنشاء كلمة مرور لمحفظة يور باي. قم بإتمام عملية تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد. قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة منك. اضغط على علامة التبويب “حفظ”. سيتم إخطارك بأنه تم تفعيل المحفظة بنجاح في يور باي. فعّل خاصية تسجيل الدخول من خلال استخدام بصمة الإصبع وبصمة الوجه.

هل Urpay تابع للراجحي

نعم، إذ تعتبر محفظة يور باي تابعة لبنك الراجحي في المملكة العربية السعودية، ويمكنك تفعيل هذه الخدمة بشكل مجاني من دون دفع أيّ رسوم، وتعد هذه المحفظة من المحافظ الرقمية المصدقة والمعتمدة من قِبل البنك المركزي السعودي ساما.

طريقة إضافة أموال في محفظة urpay الراجحي

سنوضح لكم كيفية إضافة الأموال في محفظة يور باي، وذلك من خلال النقاط الآتية:

قم بالدخول إلى تطبيق يور باي عبر جوالك. استكمل عملية تسجيل الدخول لحسابك عبر التطبيق. انقر على زر “إضافة أموال”. اضغط على علامة التبويب “البطاقة البنكية”. اكتب قيمة المبلغ الذي ترغب في إضافته للمحفظة. اضغط على علامة التبويب “التالي”. سجّل كافة البيانات التي تتعلق بالبطاقة مثل: اسم صاحب البطاقة، رقم البطاقة، وتاريخ انتهاء البطاقة، ورقم CVV. انقر على زر “إضافة”.

طريقة تحويل النقاط إلى نقود في المحفظة الرقمية Urpay

يمكنك تحويل النقاط التي قمت بتجميعها في نظام المكافآت في المملكة العربية السعودية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

قم بفتح حسابك عبر تطبيق يور باي على جوالك. انقر على زر “إضافة أموال”. اضغط على علامة التبويب “نقاط المكافأة”. أدخل قيمة المبلغ. اكتب رمز التحقق المرسل في رسالة نصية عبر الجوال المسجل في يور باي.

