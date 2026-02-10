الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 10:09 صباحاً - تعرف على كيفية الاعتراض على امر تنفيذ بالسعودية 2026

يتطلع الكثير من الأشخاص لمعرفة طريقة الاعتراض على امر تنفيذ بالسعودية، حيث تحد خدمة الاعتراض على أمر تنفيذ من محكمة التنفيذ واحدة من الخدمات التي وفرتها وزارة العدل، وذلك في حال كان الشخص لديه أدلة والتي تمكنه من الاعتراض، من خلال موقع لحظات نيوز يمكنك الاطلاع على ما هي إجراءات محكمة التنفيذ.

طريقة الاعتراض على امر تنفيذ بالسعودية

تقوم المحاكم في المملكة العربية السعودية بتوفير العديد من الخدمات للأشخاص الذين قد صدر في حقهم أمر تنفيذ، ويمكن الاعتراض على أمر تنفيذ السعودية من خلال القيام بما يلي:

يتم تقديم الاعتراض على حكم محكمة التنفيذ في خلال المهلة الزمنية والمحددة للاعتراض على الأحكام.

القيام بتحديد مهلة الاعتراض على الأحكام العادية بثلاثين يومًا، ولكن في الأحكام المستعجلة عشرة أيام فقط، ويتم احتسابها منذ تاريخ الإبلاغ.

تحرير صحيفة دعوى اعتراض، ويتم تقديمها لمحكمة الاستئناف الإدارية العليا.

الاستعانة بأحد المحامين من أجل إعداد وصياغة صحيفة الاعتراض ويكون بشكل متوافق مع اللوائح والقوانين.

ما هي إجراءات محكمة التنفيذ

النظام السعودي يتفق مع ما قرره فقهاء الشريعة الإسلامية من وجوب تنفيذ الحكم سواء كان غيابيًا أو حضوريًا أو غيابيًا، وذلك في حال توفرت الشروط اللازمة لذلك، وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها ليتم الاعتراف بالقوة التنفيذية الجبرية للسند التنفيذي والتي تعكس الشروط العامة في مضمون السند التنفيذي، ومن إجراءات التنفيذ في المحاكم، فيجب أن يقوم الدائن بتقديم السند التنفيذي لمحكمة التنفيذ والذي يتطلب القيام بالخطوات التالية:

تقديم طلب التنفيذ إلكترونيًا من قبل الدائن وذلك وفقُا للطريقة المحددة. ذهاب الدائن للمحكمة ومراجعة دائرة التنفيذ. يقوم القاضي بمراجعة السند التنفيذي والتأكد من صحته وسلامته وبأنه مكتمل من ناحية الشروط. بعد أن يتم التأكد من سلامة السند التنفيذ يسأل القاضي ويعمل على التأكد من بيانات المنفذ ضده أني مقره ومكانه وعنوانه. بعدما تنتهي الإجراءات يقوم القاضي بإصدار أمر بالتنفيذ.

حجز موعد محكمة التنفيذ

أطلقت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية خدمة حجز موعد للحضور أمام المحاكم المختلفة، ومن بينها محكمة التنفيذ، وذلك لتنظيم الأمور والعمل على تخفيف العبء على موظفي المحاكم بالإضافة إلى توفير الوقت الجهد للمواطنين المبذول في الانتظار، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية الحجز بشكل إلكتروني، ويمكن الحجز من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة ناجز الإلكترونية” من هنا“. ادخل للخدمة من خلال النفاذ الوطني الموحد. قم بالضغط على أيقونة حجز موعد جديد. قم بإدخال البيانات المطلوبة أمامك. بعد أن تنتهي من تعبئة البيانات وإرسالها، سيتم تحديد الموعد. سيتم إرسال تذكرة إلكترونية والتي تتضمن الموعد المحدد، قم بالاحتفاظ بها. يجب على صاحب الموعد الالتزام بالموعد المحدد، ومن ثم التوجه للمحكمة مع تقديم التذكرة الإلكترونية الخاصة به.

ماذا يحدث بعد الاعتراض على الحكم

إذا تبين أنه يحق لأطراف منازعة التنفيذ اللجوء لتقديم اعتراض على حكم محكمة التنفيذ ويجب أن يكون حق الاعتراض مستوفي شروط الاعتراض المحددة قانونيًا، وهناك بعض الاحتمالات المتوقعة لحدوثها بعد تقديم الاعتراض على الحكم والتي تتمثل فيما يلي:

المحكمة قد تقوم برفض الاعتراض، وفي تلك الحالة يتم تأييد الحكم الصادر.

إذا ثبت وجود قصور في الحكم قد يتم قبول الاعتراض وإصدار قرار بتعديل الحكم بشكل جزئي، من أجل أن يتم معالجة تلك القصور في الحكم.

عند إثبات وجود خطأ كلي في الحكم الصادر ستقوم المحكمة بإصدار قرار تعديل الحكم بشكل كلي أي ستقوم بتغييره.

تعرفنا على ما هي طريقة الاعتراض على امر تنفيذ السعودية، وتعد تلك الخدمة من الخدمات المهمة والتي أتاحتها وزارة العدل، فالشخص الذي لديه أدلة والتي تمكنه من الاعتراض يقوم بتقديم طلب الاعتراض على أمر التنفيذ.