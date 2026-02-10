تحديث- تانيا قسيس: قلبي وصلواتي مع طرابلس بعد الفاجعة

دبي - فريق التحرير: نشرت الفنانة تانيا قسيس مجموعة صور من زيارتها الأخيرة إلى مدينة طرابلس، كانت قد التُقطت داخل قبة معرض رشيد كرامي الدولي، معبّرة عن حبّها العميق للمدينة.

وفي تعليق مؤثّر، تزامن مع حادثة سقوط مبنيين في طرابلس وما نتج عنها من ضحايا وجرحى، عبّرت قسيس عن حزنها الشديد، مؤكدة أنّ قلبها وصلواتها مع العائلات المنكوبة وكل المتأثّرين بهذه الفاجعة، ومشدّدة على أنّ طرابلس تستحقّ العناية والأمان والحياة.

وقالت: “التُقطت هذه الصور داخل قبة معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، وقبل أسبوع نشرتُ العديد من الصور الأخرى التي التقطتُها في طرابلس، مدينة أحبّها بعمق. لكن في الساعات الماضية حمل ألمًا كبيرًا، إذ انهار مبنيان وفُقدت أرواح بشكل مأساوي. قلبي وصلواتي مع العائلات وكل من تأثّر بهذه الفاجعة. طرابلس تستحقّ العناية، الأمان، والحياة”.

الجدير ذكره أن تانيا قسيس، كانت قد شاركت جمهورها عبر “إنستغرام” جلسات تصوير مميّزة من قلب مدينة طرابلس العريقة وذلك قبل أسبوع.

واختارت “قسيس” معلمَين بارزَين من معالم “الفيحاء”، هما محطة القطار الأثرية ومعرض رشيد كرامي الدولي، لتطلّ بصور جمعت بين أناقة الحاضر وعبق التاريخ، لاقت تفاعلاً واسعاً من المتابعين الذين عبّروا عن رغبتهم في زيارة المدينة واكتشاف إرثها المعماري.

وعبّرت تانيا، في منشوراتها عن حبّها للبنان، مؤكدةً أن الوطن سيبقى حاضراً في صوتها وموسيقاها وهويتها، ومشدّدة على فخرها بجذورها رغم كل التناقضات.

ولم تقتصر التجربة على الصورة والكلمة، إذ أرفقت تانيا، جلسات التصوير بأغانٍ من أعمالها، فاختارت “وطني” (شاهدوا الفيديو) من كلمات وألحان مروان خوري كخلفية في معرض رشيد كرامي، و”ليلة ورا ليلة” (http://www.instagram.com/p/DUJAFObDLmN/) من كلمات والحان نبيل خوري، في محطة القطار، ما أضفى بعداً لافتاً على الصور.

بهذا المزج بين الفن والتراث، قدّمت تانيا قسّيس، صورة فنية راقية عن طرابلس، موجّهة دعوة صادقة لاكتشاف سحر شمال لبنان.