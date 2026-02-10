انطلاق منافسات بطولة Riyadh Season P1 للبادل في “بوليفارد سيتي” بمشاركة دولية واسعة

دبي - فريق التحرير: انطلقت في منطقة “بوليفارد سيتي” يوم (الاثنين) وضمن فعاليات موسم الرياض، منافسات بطولة Riyadh Season P1 للبادل على ملاعب Padel Rush، والتي تستمر حتى يوم السبت المقبل (١٤ فبراير) ٢٠٢٦، بمشاركة لاعبين ولاعبات من جنسيات متعددة.

وشهد يوم المنافسات إقامة مواجهات الأدوار الأولى مع بدء مراحل الجدول الرئيسي للبطولة، حيث أُقيمت ١٥ مباراة في منافسات الرجال ضمن دور الـ٦٤، إلى جانب ٥ مباريات في منافسات السيدات ضمن دور الـ٣٢، في انطلاقة تنافسية عكست تقارب المستويات بين المشاركين وتنوع المدارس الفنية في اللعبة.

وتضم منافسات البطولة لاعبين يمثلون ١١ جنسية في فئة الرجال و٨ جنسيات في فئة السيدات، من بينها إسبانيا الذين شكلوا غالبية المشاركين، والأرجنتين، وفرنسا، إضافة إلى مشاركة عدد من اللاعبين من المملكة العربية السعودية، في مشهد يعكس الطابع الدولي للحدث وتعدد خلفيات المشاركين.

وتتواصل منافسات البطولة وفق جدول يمتد لعدة أيام يتضمن مراحل تصاعدية حتى الأدوار النهائية، حيث تُقام المباريات على ملاعب Padel Rush ضمن بيئة تنظيمية مهيأة لاستضافة منافسات البادل بمستوى احترافي، وصولًا إلى ختام البطولة في ١٤ فبراير، ضمن الفعاليات الرياضية المقامة في “بوليفارد سيتي”.

وتقدّم الفعالية تجربة رياضية متكاملة تجمع بين سرعة الإيقاع وقوة المنافسة وأجواء موسم الرياض المصاحبة، ما يتيح للجماهير متابعة مواجهات على أعلى مستوى فني. كما توفر منطقة المشجعين مساحات تفاعلية تعزز تجربة الحضور داخل موقع الحدث.