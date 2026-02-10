الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 01:09 مساءً - رياح مغبرة في بعض المناطق وأمطار في أخرى بفصل الصيف .. طقس اليوم في السعودية

أعلنت مراكز متابعة الطقس السعودية عن رياح مغبرة في بعض المناطق وأمطار في أخرى بفصل الصيف، حيث إنه من غير الطبيعي في هذا الوقت من العام حدوث هذا التغير في الطقس ولكن أرجع البعض السبب إلى مرور الكوكب بتغيرات في الكثير من بلدان العالم، ومن خلال جريدة لحظات نيوز نعرض لكم درجات الحرارة في السعودية.

رياح مغبرة في بعض المناطق وأمطار في أخرى بفصل الصيف

وفقًا لمراكز البحوث المتخصصة في مراقبة الطقس بالمملكة العربية السعودية فإنه من المتوقع هطول بعض الأمطار الرعدية والتي يرجح أن تكون بين الغزيرة والمتوسطة في العديد من مناطق المملكة، يذكر إنه وفقًا لما تم الإعلان عنه من المتوقع أن يترتب على تلك الأمطار حدوث بعض السيول.

علاوة على هذا أيضًا يرجح سقوط بعض زخات البرد في المناطق المحددة لهطول الأمطار، أيضًا قد يصاحب هذه الأمطار نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق في جازان وعسير، ويتوقع أن تكون الرياح متوسطة في المدينة المنورة ونجران.

درجات الحرارة في السعودية

من خلال ما يلي من سطور نعرض لكم درجات الحرارة في السعودية:

الدمام: 47

47 أبها: 31

31 تبوك: 40

40 بريدة: 44

44 حائل: 42

42 الباحة: 26

26 عرعر: 41

41 سكاكا: 40

40 جازان: 36

36 نجران: 39

39 الخرج: 46

46 المجمعة: 45

45 وادي الدواسر: 45

45 الدوادمي: 42

42 شرورة: 44

44 طريف: 37

37 الطائف: 31

31 القنفذة: 35

35 ينبع: 47

47 العلا: 44

44 الاحساء: 46

46 بيشة: 41

41 الوجه: 38

38 رفحا: 45

45 القريات: 38

38 السودة: 21

21 روضة التنهات: 46

46 صحراء الدهناء: 47

47 الصمان: 48

من خلال ما سبق عرضنا لكم رياح مغبرة في بعض المناطق وأمطار في أخرى بفصل الصيف، حيث إن هناك الكثير من الأشخاص الذين شعروا بالاستغراب من هذا الخبر، بالإضافة إلى هذا شاركناكم درجات الحرارة في السعودية.