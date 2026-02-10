“إكرامية” غامضة لمحفظة “ساتوشي”: تحويل 181 ألف دولار من البيتكوين إلى أول محفظة بيتكوين

قام شخص مجهول بإرسال 2.5 بيتكوين (حوالي 181 ألف دولار) إلى العنوان المرتبط بـساتوشي ناكاموتو مؤسس البيتكوين، وفق بيانات “Arkham Intelligence”.

التحويل وصل إلى ما يُعرف بـعنوان التأسيس (Genesis Address)، وهو أول عنوان في شبكة البيتكوين، أنشئ مع انطلاق شبكة البيتكوين في 3 يناير 2009.

المفارقة أن الأموال التي تُرسل إلى هذا العنوان تُعد عمليا غير قابلة للاسترجاع، لأن المجتمع البحثي في أمن البلوكشين يرجّح منذ سنوات أن المفاتيح الخاصة مفقودة أو تم إتلافها عمدا، ما يجعل تحريك العملات منه شبه مستحيل.

ورغم أن إرسال مبالغ كبيرة إلى هذا العنوان ليس أمر شائع، إلا أنه يحدث أحيان كنوع من التحية الرمزية لساتوشي وبدايات الشبكة.

تحتوي “محفظة ساتوشي” على نحو 1.1 مليون BTC بقيمة تقارب 77 مليار دولار وفق الأسعار الحالية، ما يضعه ضمن قائمة الأثرياء عالميا.

كما يشير المقال إلى أنه خلال موجة صعود 2025 ارتفعت قيمة هذه الحيازات إلى 129 مليار دولار لفترة وجيزة.

