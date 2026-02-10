العملة الرقمية RAIN تقفز بنسبة 20%… وسعر البيتكوين يتعثر مجددا دون 70 ألف دولار

حاول سعر البيتكوين استكمال التعافي مجددا، لكن محاولاته توقفت عند مستوى يزيد قليلا عن 70,000 دولار، قبل أن يتراجع بنحو ألفين دولار ليستقر السعر حاليا قرب 69,000.

يعكس التحرك استمرار ضعف الزخم بعد الارتداد الكبير الذي أعقب موجة الهبوط الأخيرة.

خلال الأيام الماضية، كانت حركة سعر البيتكوين لافتة:

في 28 يناير كان سعر البيتكوين قرب 90,000 دولار، ثم هبط بقوة خلال الأسبوع التالي حتى وصل صباح الجمعة الماضي إلى 60,000 دولار لأول مرة منذ أكثر من عام، أي خسارة تقارب 30,000 دولار خلال أقل من 200 ساعة.

بعد هذه الصدمة، جاء ارتداد سريع ومتوقع، إذ قفزت العملة بنحو 12,000 دولار خلال أقل من يوم تداول لتلامس 72,000 صباح السبت.

لكنها عجز السعر عن مواصلة الصعود، وتراجع دون 70,000 وبقي معظم عطلة نهاية الأسبوع حول هذا النطاق.

يوم الإثنين حاولت العملة الصعود مجددا لكن تم رفضها أكثر من مرة عند 71,000 و72,000، لتعود الآن إلى 69,000.

في سوق العملات الرقمية البديلة، الأداء اليومي كان باهت لمعظم العملات الكبيرة، باستثناء ZEC التي ارتفعت بنحو 5.5%، بينما تراجعت HYPE بأكثر من 5%.

في المقابل، برزت RAIN بارتفاع يومي قوي يقارب 20%، لتكون الاستثناء الأوضح في يوم يتسم بالتباطؤ العام على مستوى السوق.

