سعر سهم DOCUSIGN (DOCU) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 10-02-2026

تقدم قليلاً سعر سهم DOCUSIGN, INC (DOCU) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم تصريف البعض من هذا التشبع البيعي، كما يحاول أيضاً تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير.

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 55.45$، ليستهدف مستوى الدعم الرئيسي 40.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط