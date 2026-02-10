الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:16 مساءً - تخسر مركبتك وتتكّلف الغرامات!! المرور السعودي يطرح عواقب السرعة الزائدة على الطريق

لا يخفى على أحد كم الكوارث المتتابعة التي تحدث جراء تهور صاحب المركبة بالقيادة بسرعة أكبر من المسموح بها نظامًا؛ أي مسموح بها في الطريق الذي يسير فيه، ومن أجل هذا حرصت الإدارة العامة للمرور في السعودية على طرح مجموعة من تلك الكوارث والعواقب وهي ما جاءت على النحو الآتي:

تزداد نسب ارتكاب الحوادث المرورية وتدمير المركبات ووقع الضحايا.

لا يُحكم قائد المركبة السيطرة عليها خاصةً وقت الطوارئ إلا بعد فوات الأوان.

وقت وقوع الحادثة –لا قدر الله- تكون كمّ الأضرار أكبر بسبب زيادة قوة الارتطام.

يتم فرض الغرامات المالية على صاحب المركبة حتى دون وقوع حوادث.

عقوبات مخالفات السرعة في السعودية

لم تكتفِ إدارة المرور السعودية بالإشارة إلى العواقب المعنوية والمادية الواقعة جراء زيادة السرعة بل وضعت عقوبات النظام على زيادة السرعة أثناء القيادة وهي ما تمثلت في الآتي: