الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 07:13 مساءً - بالتزامن مع يوم التأسيس | أجواء مستقرة على أغلب مناطق المملكة اليوم.. إليكم التقرير اليومي

أصدر المركز الوطني للأرصاد توقعاته بشأن حالة الطقس اليوم في مناطق المملكة العربية السعودية اليوم الخميس الثاني والعشرين من فبراير فيما يخص استقرار الأجواء بشكل عام على معظم مناطق المملكة بينما تتكون الغيوم المتفرقة في سماء المرتفعات الجنوبية من المملكة مع تخلل تشكيلات من السحب الرعدية.

كما أوضح التقرير اليومي للمركز الوطني للأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر اليوم ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط في حين تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 40 كم/ساعة.

بينما يكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط خفيف إلى متوسط الموج.

وقد أوضح التقرير أن هناك احتمالية في تكون الشبورة المائية خلال اليوم على معظم مناطق المملكة العربية السعودية وذلك بما يشمل الساعات الأولى من الصباح الباكر على مناطق المدينة المنورة ونجران وجازان والمنطقة الشمالية والرياض ومكة المكرمة والقصيم والجوف وحائل وجازان مع تنبيهات من المديرية العامة للدفاع المدني السعودي بضرورة توخي الحذر خلال الحركة على الطريق.