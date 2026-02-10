الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 09:03 مساءً - إجراءان عاجلان لو تعثرت قيادتك في الحالة الضبابية.. المرور السعودي يوضح

اهتمت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بأن تقوم بتوجيه تحذير عاجل إلى كافة أصحاب المركبات بسبب الحالة الضبابية التي تتعرض لها البلاد في الوقت الحالي، وهي ما تؤدي إلى إحالة الرؤية على المستوى الأفقي.

إذ إنها أشارت إلى أنه في حال تعرض صاحب المركبة إلى الحالة الطارئة وهي تعثر القيادة؛ فلا بد أن يقوم بإجراءين أساسيين أما الأول فهو أن يقوم بإشعال أنوار التنبيه وأما الثاني ضرورة إيقاف المركبة خارج الطريق.

إرشادات القيادة الآمنة في الحالة الضبابية

جدير بالذكر أن إدارة المرور السعودية قد عمدت إلى توضيح سلسلة من الإجراءات الأساسية أو الإرشادات التي لا بد من اتباعها من أجل القيادة الآمنة في الحالة الضبابية وهي ما جاءت على النحو الآتي: