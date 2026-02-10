المركز الوطني للأرصاد: توقعات الطقس اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2026 في السعودية

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 08:19 مساءً - توقعات طقس اليوم يتوق المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة أن يكون الطقس اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2026 في السعودية حارًا إلى شديد الحرارة في معظم مناطق المملكة، مع ظهور بعض السحب الرعدية الممطرة على مناطق الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية الغربية.

المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى الرياض 36 درجة مئوية 23 درجة مئوية مكة المكرمة 38 درجة مئوية 25 درجة مئوية المدينة المنورة 37 درجة مئوية 24 درجة مئوية جدة 37 درجة مئوية 25 درجة مئوية الدمام 37 درجة مئوية 24 درجة مئوية أبها 35 درجة مئوية 22 درجة مئوية الطائف 34 درجة مئوية 21 درجة مئوية نجران 39 درجة مئوية 26 درجة مئوية

وفيما يلي توقعات الطقس اليوم في بعض مدن المملكة:

الرياض: حار نهارًا معتدل ليلًا، مع احتمال هطول أمطار رعدية خفيفة.

الرياض: 42 درجة مئوية نهارًا، و22 درجة مئوية ليلًا.

وتوصي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر من ارتفاع درجات الحرارة، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة، وشرب الكثير من السوائل.