تكنولوجيا: تأكد من قراءة دليل خدمة Dell XPS 14 قبل فتح طراز 2026

تغيرت إجراءات الصيانة بالكامل في إعادة تصميم XPS لهذا العام، رغم أنها لا تزال بسيطة نسبياً.

يحصل طرازا XPS 14 و 16 على تجديدات كاملة هذا العام بدءاً من الهياكل الخارجية وصولاً إلى المعالجات الداخلية، ونتيجة لذلك، تغيرت إجراءات صيانة هذه الطرازات بشكل كبير عما اعتاد عليه مالكو طرازات XPS السابقة، ولحسن الحظ، توفر Dell الدليل الرقمي للتنزيل مجاناً للمالكين أو المشترين المحتملين.

وللوصول إلى اللوحة الأم (Motherboard) بشكل صحيح، لا يزال يتعين على المستخدمين إزالة مسامير “T5 Torx” الموجودة على اللوحة السفلية أولاً كالمعتاد، وبمجرد إزالتها، سيحتاج المستخدمون بعد ذلك إلى إدخال مفك البراغي “Torx” مرة أخرى في الثقوب الفارغة لدفع زوايا سطح لوحة المفاتيح (الغطاء C) بعيداً عن اللوحة السفلية (الغطاء D)، ويمكن بعد ذلك فصل الغطائين بعناية حول حوافهما باستخدام حافة بلاستيكية حادة.

ويتم الوصول الآن إلى المكونات الرئيسية مثل حل التبريد والبطارية ومحرك الأقراص SSD عن طريق إزالة الغطاء C بدلاً من الغطاء D كما هو موضح في الصورة أدناه، ويجب على المستخدمين توخي الحذر لعدم إتلاف الكابل الشريطي الهش الذي يربط لوحة المفاتيح باللوحة الأم خلال هذه الخطوة.

وتختلف الإجراءات المذكورة أعلاه عن الغالبية العظمى من أجهزة الكمبيوتر المحمول في السوق حيث يحتاج المستخدمون ببساطة إلى إزالة الغطاء D لأي ترقيات أو إصلاحات، وبالتالي فإن الصيانة أكثر تعقيداً قليلاً في سلسلة XPS لعام 2026 مقارنة بطرازات XPS الأقدم، لكن التحسينات التي طرأت على صلابة الهيكل تجعل هذه المقايضة جديرة بالاهتمام. ويتبع لابتوب “Framework” نهجاً مشابهاً لتصميم Dell الجديد عندما يتعلق الأمر بالصيانة، لكن جهاز XPS الجديد يظهر انحناءً وصريراً أقل بشكل ملحوظ.

