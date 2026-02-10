الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 08:19 مساءً - نتعرف على طريقة التقديم على تأشيرة عمل من دون الحاجة إلى كفيل في السعودية بشكل مفصل من خلال موقع لحظات نيوز، حيث تسعى المملكة العربية السعودية من أجل تنويع اقتصادها والعمل على جذب العمال من مختلف أنحاء العالم من أجل استخدام مهاراتهم للمساهمة في زيادة عوائد المملكة.

طريقة التقديم على تأشيرة عمل من دون الحاجة إلى كفيل في السعودية

من الممكن تجديد تأشيرة عمل من دون الحاجة إلى كفيل في المملكة العربية السعودية لمدة 3 أشهر، والتي تعمل على توفير العمل في أي مكان بالسعودية لحاملها في خلال تلك الفترة، ولكن هناك مجموعة من الشروط التي لا بد من توافرها من أجل الحصول على هذه التأشيرة والتي تتمثل فيما يلي:

يجب أن يكون لدى الفرد رخصة وسجل تجاري ويكون ساري الصلاحية.

يجب ألا يكون هناك أي ملاحظات سلبية على الشركة من قبل نظام حماية الأجور في المملكة العربية السعودية.

يجب أن تكون الشركة عاملة على تلبية متوسط مواصفات المنشأة الخضراء.

إصدار تأشيرة مجاني

في إطار التعرف على طريقة التقديم على تأشيرة عمل من دون الحاجة إلى كفيل في السعودية، يرجى العلم بأن المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن إصدارها لتأشيرة ترانزيت بشكل مجاني.

حيث إنها تأشيرة جديدة توفر لحاملها الدخول والتجول في المملكة العربية السعودية لمدة 4 أشهر في ظل الجهود المبذولة من أجل تشجيع السياحة الداخلية في السعودية.

حيث إنها تعتبر واحدة من أهم الخطوات التي تعمل على تحقيق رؤية المملكة المستقبلية التي تهدف إلى مزيد من النمو والاستدامة وتوفير فرص العمل الفعالة للعمالة الخارجية.

المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة عمل سعودية

نتعرف من خلال ما يلي على المستندات المطلوبة من أجل الحصول على تأشيرة عمل في المملكة العربية السعودية بشكل مفصل:

عقد عمل موقع.

شهادات المؤهلات الأكاديمية والمهنية.

تقرير طبي من طبيب مرخص.

تقرير من الشرطة يوضح بشكل مفصل أي إدانات على الفرد.

جواز سفر ساري المفعول.

صورتان شخصيتان تفيان بمتطلبات صورة الإقامة.

خطاب من قبل صاحب العمل أو كفيل التأشيرة، ويجب أن يكون مصدق من خلال غرفة التجارة ووزارة الخارجية.

من خلال التعرف على طريقة التقديم على تأشيرة عمل من دون الحاجة إلى كفيل في المملكة العربية السعودية، سوف تتمكن من توفير الشروط والمستندات اللازمة من أجل الحصول على التأشيرة.