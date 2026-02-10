تكنولوجيا: تسريب يشير إلى أن هاتف Poco Ultra القادم سيحصل على ترقية للكاميرا بدقة 200 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ألمح تقرير حديث صادر عن المسرب البارز “Digital Chat Station” إلى أن سلسلة “Xiaomi 18” ستأتي بكاميرات بدقة 200 ميجابكسل، ويبدو أن الأمر نفسه سينطبق إلى حد ما على سلسلة “Redmi K100″، التي سيتم تغيير علامتها التجارية في النهاية لتصبح هواتف “Poco F9” في السوق العالمية.

ومن المتوقع أن تجلب سلسلة “Xiaomi 18” العديد من الترقيات، وكما أفاد “Digital Chat Station” مؤخراً، ستكون الكاميرات بدقة 200 ميجابكسل واحدة منها، ويبدو أن الشركة ستقدم نفس الترقية لسلسلة “Redmi K100” القادمة. وبشكل أكثر تحديداً، شارك “Smart Pikachu” في تقرير جديد أن شاومي تعمل على جعل سلسلة “Redmi K100” القادمة تتمتع بمكانة أفضل بين الأجهزة المتطورة الأخرى، ومن المتوقع أن تقدم هذه السلسلة القادمة ثلاثة هواتف في البداية: “K100″ و”K100 Pro” و”K100 Pro Max”.

ومن بين الثلاثة، من المرجح أن يتميز هاتف “Redmi K100 Pro Max” فقط بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل، ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت هذه ستكون عدسة بيريسكوب (منظار) أو مستشعراً أساسياً. وللإشارة، فإن هاتف “Redmi K90 Pro Max” (الذي يبلغ سعره حالياً 670.55 دولاراً لإصدار 12/256 جيجابايت على TradingShenzhen)، والذي تم إطلاقه باسم “Poco F8 Ultra” في السوق العالمية، يحتوي على إعداد كاميرا ثلاثي بدقة 50 ميجابكسل، وهو أيضاً أول هاتف Redmi يتميز بعدسة تليفوتوغرافي بيريسكوب، وهي ميزة بارزة في الهاتف الذكي.

وبالعودة إلى سلسلة “Redmi K100″، من المتوقع أن يتم إعادة تسمية متغير “Pro Max” من التشكيلة ليصبح “Poco F9 Ultra”، ومن المرجح أيضاً أن يتميز هذا الهاتف بأجهزة تركز على الأداء، بما في ذلك الجيل التالي من المعالجات الرائدة من “Qualcomm” وبطارية كبيرة. والجدول الزمني المحتمل لإطلاق تشكيلة “Redmi K100” في الصين هو سبتمبر 2026، وقد تظهر المزيد من التفاصيل حول السلسلة في الأيام المقبلة.

