لأسباب اقتصادية أم سياسية؟! بأمر من الملك سلمان.. زيارة عاجلة لولي العهد إلى مصر

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 08:19 مساءً - جاء بيان رسمي من الديوان الملكي بأن يتم التوجه من قبل سمو الأمير الملك محمد بن سلمان إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي لكي يتم دراسة بعض القضايا العربية الهامة مما جعل الأشخاص تتساءل حول إن كانت تلك دراسة ستكون من خلال المشاكل حول العالم العربي أن مشاريع استثمارية لتنمية اقتصاد الدولة؟؟

ما يحتوي عليه البيان الملكي

جاء البيان من الديوان الملكي على النحو التالي:

“بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ اليوم الثلاثاء 12 / 4 / 1447هـ، الموافق 15 / 10 / 2026م، متوجهاً ( بحفظ الله ورعايته ) إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث سيلتقي بفخامة الرئيس المصري / عبدالفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.