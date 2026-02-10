خطوات نقل الكفالة عبر أبشر www.absher.sa والشروط اللازمة

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 10:09 مساءً - يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيف يستخرجون كفالة من أبشر، حيث قامت الحكومة بتسهيل جميع الإجراءات القانونية الخاصة التي يمكن من خلال نقل الكفالة عبر منصة أبشر الرقمية، فإذا أردت أن تقوم بنقل كفالة من أبشر الإلكترونية يجب أن تعرف أولا ما هي الشروط اللازمة لفعل ذلك، تابع معي التفاصيل القادمة من المقال.

ما هي خطوات نقل الكفالة من خلال منصة أبشر؟

هناك عدة خطوات يجب أن يقوم بها الأشخاص الذين يريدون نقل الكفالة عبر منصة أبشر الإلكترونية، والتي تتمثل في النقاط التالية:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر الرقمية أبشر الإلكترونية.

قم بالضغط على منصة أبشر الإلكترونية.

قم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك في أماكنها الصحيحة والتي تتمثل في إسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية بالشخص الكفيل.

قم بتسجيل الدخول قم اضغط على أيقونة خدماتي.

ثم من أيقونة خدماتي قم بالضغط على الجوازات.

ثم اضغط على زر نقل الملكية ثم بالضغط على مربع نقل الملكية الملون باللون الأخضر.

قم برؤية قائمة المكفولين الموجودة تحت خانة اسم صاحب الحساب.

بعد ذلك قم بتحديد اسم الشخص الذي ترغب في نقل الكفالة له.

ما هي الشروط اللازمة لنقل الكفالة عبر أبشر؟

تم وضع عدد من الشروط اللازمة التي يجب أن تتوفر في الشخص الذي يريد أن ينقل الكفالة لشخص آخر، والتي قامت الحكومة بوضعها وتتمثل في هذه النقاط: