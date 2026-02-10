ولي العهد السعودي يعلن | إطلاق وتدشين مؤسسة الرياض غير الربحية وتفاصيل إداراتها

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 09:03 مساءً - أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعودي ولي العهد السعودي عن إطلاق مؤسسة الرياض غير الربحية، وهي التي ستكون مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة تحت مظلة الهيئة الملكية للعاصمة الرياض.

وهي المؤسسة التي تهدف إلى تحقيق المستهدفات الجديدة من دعم وتطوير العمل المؤسسي والاجتماعي بجميع صوره المختلفة مع الحث على تشجيع البحوث والدراسات والنشاطات الاجتماعية مع تعزيز الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع غير الربحي.

مجلس إدارة مؤسسة الرياض غير الربحية

وذلك وأقر ولي العهد بتعيين المهندس إبراهيم بن محمد السلطان كنائب للرئيس وأمين عام للمجلس وسيأتي في العضوية كلًا من: