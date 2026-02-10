حساب المواطن يحسم الجدل حول الإلزام بتسجيل العنوان الوطني

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 09:03 مساءً - سلسلة من الجدال هي ما تدور في الشارع السعودي لدى مجموعة من الناس؛ وذلك بمجرد أن قام الحساب الرسمي لبرنامج الدعم حساب المواطن بالنداء العاجل من أجل السرعة في تسجيل بيانات العنوان الوطني.

ومن هنا بدأت طرح الاستفسارات حيال كون تلك الخطوة إجبارية أم اختيارية؛ لتقوم خدمة المستفيدين بالتوضيح والتأكيد على أن تسجيل العنوان الوطني في ملف المستفيد هو بالإجراء الإلزامي والضروري، وذلك لكثيرٍ من الأسباب يأتي على رأسها إمكانية إجراء أي تعديل على البيانات في أي وقتٍ.

وهنا تمت الإشارة أيضًا إلى أن العنوان الوطني المُسجل لا بد أن يكون مرتبطًا برقم هوية صاحب الطلب لكي يتم قبوله من قِبل البرنامج.

طريقة إضافة العنوان الوطني في حساب المواطن

أيضًا من التفاصيل الأساسية التي عمدت خدمة المستفيدين على الإشارة إليها هي الآلية المتبعة من أجل تعبئة العنوان الوطني؛ وهي ما تمثلت في باقة الخطوات التالية: