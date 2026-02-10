الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 06:03 مساءً - “حساب المواطن” يكشف عن كيفية حذف المتوفي من الدعم والحفاظ على استمرارية الدعم للمشتركين الآخرين

رين

طريقة حذف المتوفي من الدعم ١٤٤٥عبر حساب المواطن، في ظل حرص صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تحقيق للمواطنين السعوديين مستوى مناسب من الحياة الكريمة منحهم دخل شهري “حساب مواطن”، ولكن هناك العديد من التساؤلات التي تدور حول كيفية حذف المتوفي من الدعم ١١٤٥ وهذا ما سنتحدث عنه فيما يلي.

ما هي خدمة حساب المواطن؟

هناك العديد من الأسر داخل المملكة العربية السعودية التي تعتمد على الدخل الشهري المقدم من خلال برنامج حساب مواطن بشكل كلي، وقد يشكل إيقاف الحساب التابع لهم عائق كبير، وخاصة بعد إصدار بعض القرارات الصارمة في ذلك الآمر، لنجد الكثير في حالة من القلق خوفاً من إيقاف الدعم، ومن أهم القرارات التي تؤدي لعدم إيقاف الخدمة حذف المتوفي من الدعم ١٤٤٥.

خطوات حذف المتوفي من حساب الدعم ١٤٤٥

أعلن مؤخرًا حساب مواطن بشكل رسمي عبر منصته الخاصة عن عدد من الخطوات البسيطة التي يجب اتباعها لحذف الشخص المتوفى من حساب الدعم حتى يضمن المواطن استمرار استحقاق باقي الأفراد لصرف ذلك الدعم الشهري المقدم لهم وتجنب إيقاف الخدمة سواء كان بشكل نهائي أو بشكل مؤقت، والخطوات كالتالي:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة حساب مواطن بكل سهولة من خلال الرابط.

عليك القيام بتسجيل كافة البيانات التي تتطلب منك كاسم المستخدم المستفيد من الدعم والرمز الخاص بتسجيل الدخول.

قم بالتوجه إلى البيانات المسجلة والخاصة بكافة المستفيدين.

قم بالضغط على خيار حذف حساب التابع للشخص المتوفى، واستبعاده من قائمة المستفيدين الحاليين.

أرقام تقديم شكاوى برنامج حساب المواطن

في حالة وجود أي مشكلة أثناء القيام بخطوات حذف المتوفي من حساب مواطن، يمكن الإتصال المباشر مع الرقم الموحد الخاص بتقديم الشكاوي 19912، أو يمكن أرسال شكوى رسمية عبر الرابط الخاص بالبرنامج.

وفي النهاية يسعى برنامج حساب مواطن إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين لضمان وصول مثل ذلك الخدمات لمستحقيه، نتمنى أن ينال المقال إعجابكم.