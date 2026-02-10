الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 07:13 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةبشكل إلكتروني طريقة الحصول على تأشيرة زيارة عمل بالسعودية 1447 والأوراق المطلوبة

يبحث العديد من الأشخاص عن بشكل إلكتروني طريقة الحصول على تأشيرة زيارة عمل بالسعودية 1447 والأوراق المطلوبة حيث أن كلًا من وزارتي الاستثمار والخارجية بالمملكة العربية السعودية أعلنوا إمكانية إصدار تأشيرة العمل بشكل إلكتروني، ويمكن الهدف الأساسي من الخدمة هو جذب المستثمرين، وخلال هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل، فتابعوا معنا.

بشكل إلكتروني طريقة الحصول على تأشيرة زيارة عمل بالسعودية 1447

هناك خطوات محددة يجب اتباعها حتى يتمكن الشخص من الحصول على تأشيرة عمل بالسعودية، ونوضح لكم هذه الخطوات في الآتي:

يجب في البداية أن يقوم الشخص بتسجيل دخوله إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بموقع إنجاز أو منصة التأشيرات عبر النقر هنا.

انقر على اختيار أفراد.

اضغط على طلب تأشيرة من البعثات السعودية بالخارج.

في حالة عدم امتلاكك لحساب على الموقع قم بالنقر على تسجيل لإنشاء حساب جديد، ثم يجب عليك بعد ذلك إدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها.

قم بكتابة المعلومات المطلوبة في نموذج الطلب، ثم بعد ذلك قم بتحميل الصورة الخاصة بك.

اختر نوع التأشيرة الخاص بك حيث يجب عليك تحديد النوع الصحيح، ويجب أن يكون متوافق مع دعوة العمل المتعلقة بك وكذلك البعثة السعودية المتوافقة حيث أن الدعوة الخاصة بك سوف يتم إرسالها لها.

بعد أن تقوم بتقديم الطلب يحب أن تقوم بسداد رسوم التأشيرة المطلوبة، وراجع طرق الدفع التي يتم قبولها واختر واحدة منها حتى يكون خيارك للدفع متوافق مع الطرق المقبولة.

الآن يجب أن تقوم بطباعة نموذج طلبك على موقع إنجاز؛ حيث أن هذا النموذج يجب أن تقوم بإرفاقه مع المستندات والوثائق الأخرى المطلوبة التي سوف يتم مشاركتها وعرضها على القسم القنصلي.

مدة تأشيرة العمل في السعودية 1447

أقصى مدة يمكن الاستفادة بتأشيرة العمل في السعودية خلالها هي عام، وهذا متاح بدخول متعدد، وأكثر من مستفيد يستطيع الحصول على التأشيرة فوريًا، وبعد الحصول عليها يمكنه أن يزور السعودية وأن يبحث عن فرص الاستثمار بها.

الأوراق المطلوبة للتقديم على تأشيرة عمل السعودية 1447

اعتمادًا على ما أعلنته المنصة الوطنية الموحدة فإن هناك أوراق يجب أن تتوفر حتى يستطيع الشخص التقديم على تأشيرة العمل في السعودية، وهذه الأوراق هي:

يجب أن يتوفر جواز سفر أصلي وأن تكون فاعليته ممتدة لفترة 6 أشهر كحد أدنى، وأن يكون هناك 2 صفحة للتأشيرة كحد أدنى على أن تكون الصفحات فارغة ومتتالية.

يجب أن تقوم وزارة الخارجية السعودية بإصدار توكيل إلكتروني وأن يكون التوكيل من جهة العمل بالسعودية.

كذلك يجب أن يقوم الشخص المتقدم بتقديم مذكرة إحالة حتى يستطيع الحصول على التأشيرة، ويجب أن يكون بها التاريخ الخاص بالتأشيرة الصدارة من وزارة الخارجية، ويمكن أيضًا أن تكون صادرة من الفروع الخاصة بها في الدمام أو في جدة وكذلك رقم التأشيرة.

وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال بشكل إلكتروني طريقة الحصول على تأشيرة زيارة عمل بالسعودية 1447 والأوراق المطلوبة ووضحنا لكم الخطوات الصحيحة للحصول على التأشيرة بكل سهولة، بالإضافة إلى المستندات اللازم توافرها، والمدة الخاصة بتأشيرة العمل في السعودية، ونرجو أن نكون قد أفدناكم.