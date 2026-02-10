تكنولوجيا: محول GuliKit Hyperlink 2 يربط (تقريباً) أي ذراع تحكم بأجهزة Nintendo Switch 2 والكمبيوتر وSteam Deck مقابل 17 دولاراً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يهدف محول “USB” منخفض التكلفة إلى توصيل وحدات التحكم الأكثر شيوعاً بأجهزة Nintendo Switch وNintendo Switch 2 وSteam Deck وSteam Machine مع زمن وصول منخفض للغاية، ومن المفترض أن يوفر “Hyperlink 2” توافقاً أوسع ويجعل إقران أذرع التحكم أسهل.

ويتم الترويج لـ “GuliKit Hyperlink 2” كبديل أرخص وأصغر لمحول “8BitDo USB Wireless Adapter 2″، والمفهوم هو نفسه، حيث يربط الدونجل (Dongle) وحدات التحكم بأجهزة Nintendo Switch أو Nintendo Switch 2 التي لا تتوافق أصلاً مع وحدة التحكم المحمولة من نينتندو، كما أن “Hyperlink 2” متوافق أيضاً مع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows وSteam Deck (مع محول USB-C مناسب) وSteam Machine. وعلى تلك المنصات، يهدف الدونجل بشكل أساسي إلى تقليل زمن الوصول اللاسلكي إلى ما يصل إلى 2.95 مللي ثانية، لكن زمن الوصول الفعلي سيعتمد على وحدة التحكم المحددة، فعلى سبيل المثال، تدرج “GuliKit” زمن وصول قدره 5.95 مللي ثانية لوحدة تحكم PlayStation 5 DualSense مع الدونجل، مقارنة بـ 8 إلى 30 مللي ثانية عند استخدام اتصال Bluetooth عادي.

ويعد “GuliKit Hyperlink 2” متوافقاً مع جميع وحدات تحكم Xbox One وXbox Series وSony DualShock 4 وDualSense وDualSense Edge وNintendo Switch Pro Controller، وقد يتمكن المستخدمون الذين يمتلكون بالفعل إحدى وحدات التحكم هذه من تجنب شراء Nintendo Switch Pro Controller. ويدعم الدونجل أيضاً الاهتزاز وعناصر التحكم في الحركة في بعض الألعاب، ولا يلزم تثبيت أي برامج تشغيل أو تطبيقات، وبمجرد إقران لوحة الألعاب بالدونجل، لا يلزم إقرانها مرة أخرى عند نقل الدونجل من جهاز إلى آخر.

ويتوفر “GuliKit Hyperlink 2” الآن مقابل 17 دولاراً على Amazon، ويمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول دونجل USB على موقع الشركة المصنعة.

