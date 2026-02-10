تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى أن هاتفي Xiaomi Redmi K90 Ultra و K Pad 2 سيأتيان بمكبرات صوت من ضبط Bose

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تطلق شركة شاومي جهازين جديدين: الهاتف الرائد الفرعي Redmi K90 Ultra والجهاز اللوحي المدمج المسمى Redmi K Pad 2، وقبل الإعلان الرسمي، يشير تسريب إلى أن كلا الجهازين سيستخدمان مكبرات صوت تم ضبطها بواسطة شركة Bose.

وكانت سلسلة Redmi K90 قد ظهرت لأول مرة في أكتوبر 2025، وتضمنت الإصدار القياسي Redmi K90 وإصدار K90 Pro Max، وكانت إحدى أبرز ميزات السلسلة هي نظام الصوت الذي تم ضبطه بواسطة Bose، وتحديداً، تميز هاتف K90 Pro Max بنظام صوتي 2.1 قناة مدعوم من Bose مع مضخم صوت (Subwoofer). والآن، ظهر تسريب جديد يشير إلى أن المزيد من أجهزة Redmi ستستخدم مكبرات صوت بضبط Bose.

ووفقاً للمسرب Smart Pikachu، سيحتوي كل من Redmi K90 Ultra و Redmi K Pad 2 على مكبرات صوت بضبط Bose، مع احتمال أن يستخدم K90 Ultra إعداداً مكوناً من ثلاثة مكبرات صوت، ولمن لا يعرف، من المتوقع أن يكون K90 Ultra هو الطراز الأفضل القادم في تشكيلة K90.

وتشير التسريبات إلى نهج يركز على الأداء في الهاتف مع مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 9500 مكسورة السرعة ومروحة تبريد مدمجة، وقد يحتوي الهاتف على بطارية تبلغ سعتها حوالي 8500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 100 واط.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يكون Redmi K Pad 2 جهازاً لوحياً مدمجاً يتميز بشاشة LCD مقاس 8.8 بوصة بدقة 3K ومعدل تحديث 165 هرتز، ويقال أيضاً إنه يحتوي على بطارية تقترب سعتها من 9000 مللي أمبير في الساعة.

ومن المتوقع إطلاق الجهاز اللوحي في النصف الأول من عام 2026 في الصين، وللإشارة، تم إطلاق Redmi K Pad (سلف K Pad 2) باسم Xiaomi Pad Mini في الأسواق الدولية؛ وبالتالي، قد نرى K Pad 2 في السوق العالمية أيضاً، ولكن بعلامة تجارية مختلفة.

