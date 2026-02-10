الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 08:19 مساءً - متطلبات حساب المواطن 1447 للرجال والنساء المتزوجين والعزاب

يبحث الكثير من الأشخاص عن متطلبات حساب المواطن 1447 للرجال والنساء المتزوجين والعزاب، وهذا من أجل التسجيل في برنامج حساب المواطن، لأنه أحد أهم البرامج في المملكة العربية السعودية ويعمل على تقديم الدعم للكثير من الفئات المستحقة، لذلك نعرض لكم من خلال جريدة لحظات نيوز متطلبات حساب المواطن.

متطلبات حساب المواطن للرجال المتزوجين

وضعت إدارة حساب المواطن في المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي من خلالها يتم التقديم في حساب المواطن، وتتمثل شروط الرجال في الآتي:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على جنسية المملكة العربية السعودية.

يجب أن يتوافق راتب المتقدم مع الحد الموضوع من قبل الإدارة، أي لو كان الدخل مرتفع سوف ينخفض الدعم.

يتم جمع كل رواتب الأسرة، من الزوجة والأبناء ويجب أن يكون أقل من الحد الموضوع من قبل الدولة حتى يتمكن الرجل من الحصول على دعم من برنامج حساب المواطن.

متطلبات حساب المواطن النساء المتزوجين

أما النساء المتزوجات فلهم الحق في التسجيل في برنامج دعم المواطن، ولكن وفقًا للشروط التالية:

يحب أن تكون المتقدمة مهجورة وليس لها رجل.

هناك فرصة للسيدة المتزوجة من رجل غير سعودي الجنسية التقديم في برنامج حساب المواطن.

يجب أن يكون المتقدمة تابعة للوالدة أو الوالد قبل الزواج.

يمكن للمتزوجة التسجيل في البرنامج إذا كانت من عائلة سجين.

يحق للسيدة المتزوجة التقديم في البرنامج إذا كانت من عائلة شخص فاقد للأهلية.

أو كانت المرأة المتزوجة تعاني من غياب الزوج.

متطلبات حساب المواطن للعزاب

هناك بعض الشروط التي من الضروري على كل شخص الالتزام بها حتى يتم التقديم في حساب المواطن، وتتمثل الشروط في الآتي:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على جنسية المملكة العربية السعودية.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

لا يجب أن يتجاوز دخل الشخص المتقدم في البرنامج 2000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم مقيم في أراضي المملكة العربية السعودية.

لا يجب أن يكون المتقدم عامل في أي وظيفة من الوظائف الحكومية.

طريقة التسجيل في حساب المواطن

عليك أن تتبع الخطوات التالية حتى تتمكن من التسجيل في حساب المواطن، وتلك الخطوات هي:

عليك أن تذهب إلى المنصة الرسمية لحساب المواطن “من هنا“. عليك أن تنقر على إنشاء حساب جديد للمستخدم. قم بكتابة كل البيانات المطلوبة منك والتي هي رقم الهوية ورقم الهاتف، وتاريخ الميلاد. سوف يتم إرسال كود التحقق على رقم الهاتف الخاص بك. عليك أن تكتب كلمة المرور الجديدة. ثم عليك أن تضيف بعض البيانات مثل الحساب البنكي والدخل الشهري وتفاصيل العنوان، وبعض البيانات العقار. تأكد من إرسال كل المرفقات المطلوبة. ثم تحقق من كل المعلومات بدقة. قم بالنقر على رفع الطلب.

من خلال تطرقنا للحديث عن متطلبات حساب المواطن 1447 للرجال والنساء المتزوجين والعزاب، تعرفنا على الكثير من المعلومات حول هذا البرنامج، وتبين لنا أن المملكة العربية السعودية هل بلد النظام والقوانين، فهي دائمًا ما تضع الشروط التي تساعد على ضبط كل الخدمات، وهذا ما يجعلها أكثر الدول العربية تقدم.