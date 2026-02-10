تعرف اكثر على مميزات تأمين تكافل الراجحي للحامل

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 07:13 مساءً - مميزات تأمين تكافل الراجحي للحامل هو الأمر الذي يشغل أذهان الكثيرين للبحث عنه، تعد شركة تأمين تكافل الراجحي هي واحدة من أهم الشركات السعودية المميزة والتي تعمل على توفير العديد من خدمات التأمين المختلفة للجميع من اجل التسهيل عليهم إمكانية الاستفادة منها وعبر موقع لحظات نيوز نتعرف على مميزات تأمين تكافل الراجحي

مميزات تأمين تكافل الراجحي للحامل

توجد العديد من الخدمات المميزة والتي يتم التوفير لها من خلال تأمين تكافل الراجحي التي تعتبر من أهمها يه خدمة المتابعة لحالة الجنين والحامل والتي تعمل على توفير الكثير من المزايا المتنوعة والمختلفة للجميع من أجل التسهيل عليهم بالكامل وتتمثل في الآتي:

توفر العناية الكبيرة للمرأة الحاملة بصحتها وصحة الجنين الخاص بها

تعمل على توفير المتابعة الصحية المناسبة والكاملة للمرأة الحامل تحت اشراف الأطباء المتميزين

تتميز الشركة بالتعاقد مع أهم مراكز الصحة في السعودية من أجل توفير الخدمات الطبية المناسبة

يتم الكشف المستمر من خلال أفضل الأجهزة الموجودة في المراكز الصحية المختلفة

الحالات المستثناة من تأمين تكافل الراجحي

في صدد تعرفنا على العديد من المزايا المتنوعة الخاصة بتأمين تكافل الراجحي والذي يتم العمل على توفيره للجميع في السعودية من أجل التسهيل عليهم ننتقل الآن للتعرف على الحالات المستثناة من تأمين تكافل الراجحي والتي تتمثل في التالي:

الحالات المصابة بالعقم بالإضافة إلى العلاج الخاص به.

في حالات العجز الجنسي وكافة المشكلات المتنوعة المصاحبة له

في حالة الحامل عن طريق الحقن المجهري او تقنيات العلاج الصناعي

في حالات المرأة خارج السعودية لا يتم توفير الدعم الخاص بتكافل الراجحي والذي يقتصر على وجود المرأة في داخل البلاد

مستشفيات تأمين تكافل الراجحي

بعد التعرف على شتى المعلومات والمميزات الخاصة بتأمين تكافل الراجحي في السعودية ننتقل الآن للتعرف على أهم المستشفيات المدرجة والمميزة في تأمين تكافل الراجحي والتي تتمثل في التالي:

مجمع عيادات الطب العائلي في الرياض.

مستشفى المواساة في القطيف.

الخلود الطبي في مكة

علوي التونسي بمكة

مستشفى السلام الدولي في جدة

مستشفى الحمادي في الرياض

مستشفى الخليج الطبي في الرياض.

مجمع العيادات الطبية الاستشارية في الرياض.

مستشفى عبيد التخصصي.

توجد العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والمميزة التي يهتم العديد من الأشخاص المدرجين في تكافل الراجحي بالاستفادة منها والحصول عليها من أجل الاستمتاع بالمزايا المتنوعة الخاصة بها والمتوفرة من خلالها.