الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 07:13 مساءً - يبحث الكثير من الأشخاص عن صيغة خطاب موجه للديوان الملكي كيف اكتب رسالة للديوان الملكي؟ وهذا لأن الديوان الملكي أحد أشهر الهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية، ويعمل على تقديم الخدمات والدعم لكل الفئات المستحقة، وهذا ما جعل الجميع يرغب في إرسال طلبات له، لذلك سوف نعرض لكم من خلال موقع لحظات نيوز بعض المعلومات عن صيغة خطاب موجه للديوان الملكي.

صيغة خطاب موجه للديوان الملكي

إذا أردت الحصول على صيغة خطاب موجه للديوان الملكي، عليك أن تطلع على الفقرة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم المرسلين.

إلى الملك سلمان بن عبد العزيز

خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه

تحية طيبة… أما بعد

أتقدم لك بطلب عاجل من أجل مساعدتي في الحصول على مبلغ مالي، وهذا لأن الديون ثقلت على بسبب (ذكر السبب بالتفصيل)، وترتب على هذا أني بعت كل ما أملك، ولم أتمكن من السداد أيضًا.

وانا دائمًا ما أرى في جلالتك السند والقوة روح الأب وليس روح الحالم، لذلك أرسل لك هذا الطلب وأمل أن تتعاطف معي وتوافق عليه.

لك مني ومن كل الأسرة الحب والاحترام والتقدير على كل مجهوداتك.

الاسم

رقم الهوية

رقم الهاتف

التوقيع

التاريخ

كيف اكتب رسالة للديوان الملكي؟

حتى تتمكن من إرسال رسالة إلى الديوان الملكي عليك أن تتبع النصائح التالية:

في البداية عليك ذكر اسم الله تعالى

ثم عليك إلقاء التحية على خادم الحرمين الشريفين.

بعدها عليك شرح كافة التفاصيل التي تعاني منها والتي جعلتك تقدم الطلب.

تأكد من إرسال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة التي تؤكد صحة ما تم إرساله في الخطاب.

من الضروري كتابة كافة البيانات حتى تتمكن إدارة الديوان الملكي من التواصل معك.

خطوات كتابة طلب أو معروض وظيفة للديوان الملكي

في حالة أن كان طلبك خاص بالحصول على وظيفة، عليك تتبع الخطوات التالية في كتابة الطلب:

يجب أن يقوم المتقدم بكتابة العنوان الرئيسي في أعلى الطلب.

بعدها يجب ذكر تاريخ الميلاد بالهجري والميلادي.

ثم يجب كتابة اسم المرسل إليه هذا الطلب.

بعدها يقوم المتقدم بالبدء بالتحية على خادم الحرمين الشريفين.

الخطوة التالية هي كتابة عبارة ولتكن مثل هذه (أتقدم إلى جلالتكم بهذا الطلب لأني أرى فيك روح الأب وليس روح الحاكم).

بعد ذلك يجب على المتقدم كتابة الأسباب التي جعلته يرسل هذا الطلب أو المعروض.

ثم يقوم بعد ذلك بكتابة التخصص والمؤهل الدراسي والخبرات والمهارات التي حصل عليها طوال حياته.

في النهاية عليه كتابة جملة ختامية.

من خلال تطرقنا للحديث صيغة خطاب موجه للديوان الملكي كيف اكتب رسالة للديوان الملكي؟ تعرفنا على الكثير من المعلومات حول الديوان الملكي السعودي وخدماته، كما تبين لنا أن المملكة العربية السعودية من أكثر الدول العربية التي تسعى لراحة مواطنيها.