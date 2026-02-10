الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 07:13 مساءً - خدمة تفعيل الإشعارات للجهات الهامة 1447 وكيفية تفعيلها بالخطوات

أعلن تطبيق توكلنا عن إطلاق خدمة الإشعارات باستخدام الخدمة الإلكترونية الحديثة المسماة “واكب”، التي تسهل على المواطنين تلقي تنبيهات فورية بكل ما هو جديد من الجهات التي تشغل مكانة بارزة في اهتماماتهم، حيث تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات لمواطنيها، مع التركيز على تسهيل الوصول إليها من خلال تطوير وتشغيل الخدمات الإلكترونية.

ما أهداف تطبيق توكلنا؟

تم إطلاق تطبيق توكلنا مؤخرًا بتحديث هويته الرقمية، حيث يتضمن مجموعة من الممكنات والمسرعات التي تهدف إلى تمكين الشركاء وتعزيز تجربتهم الرقمية، يأتي هذا في إطار دعم التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة في المملكة، يهدف ذلك إلى الآتي:

دعم تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال التحول الرقمي.

تعزيز جودة الحياة من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات الضرورية.

رفع مستوى رضا المستفيدين، سواء كانوا مواطنينًا، مقيمين، أو زوارًا، من خلال تحسين تجربتهم وتلبية احتياجاتهم بشكل فعّال.

إعدادات حساب تطبيق توكلنا

للاطلاع على إعدادات الحساب في تطبيق توكلنا من أجل تفعيل خدمة واكب الجديدة لإرسال الإشعارات الخاصة بالجهات الهامة للأفراد، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بتشغيل تطبيق توكلنا على جهازك.

انقر على أيقونة الصورة الشخصية الموجودة في أعلى الصفحة.

ستظهر لك خيارات متعددة، ابحث عن “إعدادات الحساب” وانقر عليها.

ستُعرض لك صفحة تحتوي على جميع الإعدادات المتاحة للحساب. يمكنك من هنا تعديل مختلف الخيارات والتفضيلات وفقًا لاحتياجاتك.

تفعيل رقم الجوال على توكلنا

لتفعيل رقم الجوال على تطبيق توكلنا، يُتاح لمن لديه حساب على منصة أبشر إمكانية القيام بذلك بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة أبشر.

انقر على أيقونة “أبشر أفراد”.

تسجيل الدخول بالاسم وكلمة السر

قم بكتابة رمز التحقق المرسل عبر رسالة نصية إلى جوالك.

اضغط على خيار “خدماتي”.

اختر “الخدمات العامة”.

انقر على “تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا”.

اضغط على “التالي”.

قم بإدخال رقم الهوية ونوع التقويم (هجري أو ميلادي) وتاريخ الميلاد.

أدخل رقم الجوال الذي ترغب في تعريفه.

انقر على أيقونة “التالي”.

قم بكتابة رمز التحقق المرسل عبر رسالة نصية إلى الجوال الذي تريد تعريفه في توكلنا.

ختامًا، تتيح هذه الخدمة للمستخدمين تنشيط التنبيهات والإشعارات، مما يسمح لهم بمتابعة آخر التطورات والأحداث مع هذه الجهات، وذلك لضمان عدم فوتهم لأي خدمة هامة أو تنبيه يتعلق بأمور يجب عليهم الاهتمام بها.