كيفية استخراج بطاقة رقمية من الضمان الاجتماعي 1447.. تعرف على الخطوات والمزايا

تُعد البطاقة الرقمية أحد أهم الوثائق التي ينبغي أن يمتلكها جميع المستفيدين من برنامج دعم الضمان الاجتماعي المطور الخاص بمواطني المملكة العربية السَعودية، وسوف نتعرف في هذا المقال على كيفية استخراج بطاقة رقمية من الضمان الاجتماعي لمن لم يقتنيها حتى الآن ويرغب في الحصول عليها، كما سوف نتعرف على مميزات هذه البطاقة.

ما هي خطوات استخراج بطاقة رقمية من الضمان الاجتماعي

حتى يتمكن مستفيدي الضمان الاجتماعي من استخراج بطاقة رقمية من الضمان الاجتماعي ينبغي عليه اتباع الخطوات الآتية:

أولا ينبغي تحميل تطبيق وزارة الموارد البشرية على الهاتف، فإذا كان الهاتف بنظام الأندرويد يمكن التحميل مباشرةً من هنا، وإذا كان آيفون فمن هنا، ثم نثبت التطبيق.

نفتح التطبيق ونسجل الدخول من خلال النفاذ الوطني.

وبعد ذلك نضغط على أيقونة حسابي، ومن ثم نضغط على أيقونة بطاقتي الرقمية.

ثم نضغط على أيقونة تسجيل طلب جديد.

وبعد ذلك نُدخل كافة البيانات المطلوبة مع تحري الدقة أثناء كتابتها، ومن ثم نضغط تسجيل طلب.

نبذة عن البطاقة الرقمية للضمان الاجتماعي المطور

تُثبت البطاقة الرقمية أن المواطن الذي يحملها من المستفيدين من الضمان المطور، وتشمل بيانات المستفيد ومنها اسمه، ورقم هويته الوطنية وتاريخ أهليته، والمؤهل، وتعتبر هذه البطاقة من مبادرات وزارة الموارد الجيدة والتي تهدف إلى تطوير المنظومة الرقمية في مجال التنمية الاجتماعية، كما تُعد خطوة نحو تحقيق رؤية المملكة 2026.

مزايا البطاقة الرقمية للضمان الاجتماعي

لهذه البطاقة العديد من المميزات التي تمنحها لحاملها ومنها: