لطلب الدعم الفني للتسجيل بمنصة ريف تتبع الرابط الاتي reef login

يبحث الكثير من المستحقين للدعم عن رقم برنامج دعم ريف المجاني الموحد، حيث إنه يمكن التواصل مع الدعم الفني من أجل الاستفسار عن التسجيل في برنامج الدعم، وعن شروط الاستحقاق، وكافة التفاصيل عن البرنامج، حيث إن الدولة تهتم بالوصل إلى كل مستحق للدعم في جميع أنحاء المملكة، لذا نعرض عبر جريدة لحظات نيوز رقم دعم ريف.

رقم برنامج دعم ريف المجاني الموحد

خصصت وزارة المياه والبيئة والزراعة رقم مجاني موحد من أجل التواصل مع موظفي الدعم الفني بمنة برنامج دعم ريف، حيث يمكن للمستحقين التواصل مع موظف الدعم، والاستفسار عن أي معلومة تخص التقدمي على الدعم وشروطه، والرقم هو (19930).

التسجيل في برنامج دعم ريف

بعدما عرضنا رقم برنامج دعم ريف المجاني الموحد، سوف نعرض فيما يلي خطوات التقديم في دعم ريف، والتي تتمثل في الآتي:

قم بالولوج إلى رابط منصة برنامج دعم ريف الإلكترونية “من هنا“. انقر فوق كلمة (تسجيل الدخول). ثم اضغط على خيار (مستخدم جديد). سجل كافة البيانات المطلوب في نموذج التسجيل والتي تتمثل في الآتي: (رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، كلمة المرور، ورمز الصورة المرئي). أشر على الخانة الخاصة بالتعهد والإقرار بصحة البيانات المدرجة. ثم انقر فوق زر (تسجيل). من ثم قم بتعبئة بيانات طلب الدعم، وتتمثل في بعض البيانات الشخصية، والبيانات المصرفية). ثم اضغط على زر (الحفظ). حدد البرنامج المراد طلب الدعم من خلاله. ثم اضغط على زر (تقديم الطلب). سجل البيانات الخاصة بالبرنامج. ثم أرفق المستندات والوثائق المطلوبة. نقر على زر (التقديم).

شروط برنامج دعم ريف

من الجدير بالذكر أنه توجد بعض الشروط العامة التي تحكم عملية قبول طلب التسجيل في دعم ريف، وتتمثل الشروط في الآتي:

أن يكون طالب الدعم سعودية الجنسية.

ألا يقل عمره عن واحد وعشرون عامًا.

تقديم ما يثبت أن طالب الدعم يعمل بإحدى المهن الزراعة المنصوص عليها في البرنامج.

أن تكون الحرفة الزراعية التي يمتهنها المتقدم بطلب الدعم هي مهنته الأساسية ولا يشغل معها أي وظيفة حكومية أو خاصة.

ألا يتجاوز دخل طالب الدعم الشهري قيمة 6 آلاف ريال سعودي.

الالتزام بالضوابط والشروط الصحية.

امتلاك حساب مصرفي مسجل باسم صاحب الطلب.

إرفاق كافة الأوراق والوثائق المطلوبة.

في الختام نكون قد عرضنا الرقم المخصص لبرنامج دعم ريف، حيث إنه يمكن التواصل من خلال مع الدعم الفني الخاص بمنصة برنامج الدعم، والاستفسار عن أي مشكلة تخص التسجيل، أو عن تفاصيل الاستحقاق والمتطلبات وغيرها.