أيام رهيبة مليئة بالخصومات | أقوى عروض لولو جدة.. تنتهي اليوم 8 أكتوبر 2026

يقوم سوبر ماركت لولو بالإعلان عن العروض الأسبوعية التي يقوم بتقديمها بشكل مستمر، والتي تنال إعجاب ملايين المستفيدين والعملاء في المملكة العربية السعودية.

تشكل العروض تخفيضات تصل إلى نصف الثمن على أغلب المنتجات، ومنها المواد الغذائية والمنظفات وغيرها التي عليها استهلاك عالي دائمًا.

المنتج السعر قبل العرض بالريال السعودي السعر داخل العرض بالريال السعودي تايد مسحوق غسيل الملابس 5 كيلو + كيلو 69.25 44.50 جبنة قريش مصرية للكيلو 29 13.95 البيت سكر ناعم 10 كيلو 44.95 27.95 بيرفيتو مكرونة 500 جرام × 3 متنوعة 20.85 10.90 وليمة أرز بسمتي 5 كيلو 43.95 32.95 رمان مصري للكيلو 6.95 2.95

عروض مالها مثيل!! لولو ماركت يقدم خصومات كبيرة اليوم

يوفر سوبر ماركت لولو في المملكة العربية السعودية بالأخص الفرع المتوفر في مدينة جدة خصومات كبيرة على اللحوم والأسماك وغيرها من المواد الغذائية.