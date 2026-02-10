الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 07:13 مساءً - كيفية عمل وكالة إلكترونية لشخص عبر ناجز والشروط

خطوات وشروط إصدار كفالة إلكترونية من خلال منصة ناجز الإلكترونية في السعودية “ وزارة العدل ” تجيب، حيث تعتبر الوكالة الإلكترونية بمثابة مستند قانوني لقيام شخص آخر بمهام صاحب الوكيل، لذلك أتاحت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية من خلال منصة ناجز الإلكترونية خدمة إصدار وكالة إلكترونية، ووفرتها الوزارة بشكل إلكتروني وفقًا لعدد من الشروط والضوابط الواجب توافرها والالتزام بها، كما سهلت هذه الخدمة إهدار الوقت والجهد للذهاب لأي جهة حكومية ويمكن الاستفادة منه الجميع سواء داخل الدولة أو خارجها.

خطوات إصدار وكالة إلكترونية ناجز

أتاحت منصة ناجز الإلكترونية في المملكة السعودية إمكانية إصدار وكالة إلكترونية من شخص إلى آخر بشكل إلكتروني، وهذه واحدة من أهم الخدمات التي توفرها المنصة، كما يمكن تطبيق بعض الخدمات لتتمكن من إصدار الوكالة، وتأتي فيما يلي:

الدخول من خلال هذا الرابط من هنا عبر منصة ناجز.

عليك القيام بتسجيل دخولك من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

ثم عليك التوجه إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار منها الوكالات الإلكترونية.

اضغط على إصدار وكالة إلكترونية.

ثم قم بالضغط على تقديم طلب إصدار وكالة جديد.

يتم تعبئة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة الخاصة بالوكالة.

إدراج اسم الوكيل، أو في حال مجموعة من الوكلاء يتم إدراج جميع أسمائهم.

يتم الضغط على بنود متعلقة بالوكالة.

إضافة مدة الوكالة

اضغط تقديم الطلب.

وهنا سوف يتم مراجعة الوكالة وإصدار الاعتماد منها.

بعد ذلك سوف تصلك رسالة نصية عبر الهاتف تحتوي على قرار إصدار الوكالة لكافة الأفراد.

شروط إصدار وكالة إلكترونية

في إطار حديثنا عن خطوات إصدار وكالة إلكترونية من خلال ناجز، يمكننا الإشارة هنا إلى مجموعة من الشروط التي تقدمها الجهات المختصة ليتمكن الفرد من إصدار وكالة، كما ينبغي أن يلتزم المتقدمين بالشروط، وتتضح في النقاط التالية:

واحد من الشروط المهمة أنه يجب أن يكون الشخص الذي تم توكيله لديه القدرة على القيام بجميع المهام الموكلة له بنفسه.

الشخص الموكل يجب أن يكون مؤهلاً بشكل جيد للوكالة المستندة له.

شرط المهم أن تكون الوكالة المرغوب بها على أمر يجوز فيه التوكيل.

من خلال السطور السابقة تعرفنا على أن وزارة العدل في المملكة العربية السعودية قدمت واحدة من أهم الخدمات التي يتم البحث عنها بكثرة من قبل الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، وهي خدمة إصدار وكالة إلكترونية، حيث أتاحت الخدمة من خلال منصة ناجز، كما تعرفنا من خلال مقالنا اليوم عن خطوات وشروط إصدار وكالة إلكترونية.