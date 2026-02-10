- 1/2
- 2/2
الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:16 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةما هي خطوات الاعتراض على نسبة حادث مروري 1447 في السعودية وشروط تقديم الاعتراض
ما هي خطوات الاعتراض على نسبة حادث مروري 1447 في السعودية وشروط تقديم الاعتراض
من المعروف أن الحوادث المرورية من أكثر الأمور التي تؤثر بشكل ملحوظ على منظومة المرور الأمنية ليس فقط داخل المملكة العربية السعودية بل وعلى مستوى العالم، الأمر الذي أدى إلى ضرورة وضع قوانين صارمة، يكون الهدف منها هو تقليل أخطار مثل هذه الحوادث المرورية، ومن بين هذه القوانين طريقة الاعتراض على نسبة حادث مروري في السعودية، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال على طريقة الاعتراض على الحوادث المرورية بالإضافة إلى شروط الاعتراض.
خطوات الإعتراض على نسبة حادث مروري
من الممكن الاعتراض على الحادث المروري بكل سهولة داخل المملكة العربية السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية:
- نذهب إلى فرع المرور الذي تم تسجيل الحادث به، أو نذهب إلى فرع المرور الأقرب من موقع الحادث.
- ثم بعد ذلك نتوجه إلى شباك الحوادث المرورية.
- ومن ثم نتواصل مع الموظف ونخبره بالرغبة في تقديم اعتراض على نسبة حادث مروري.
- ثم نعطي الموظف الهوية الوطنية.
- ومن ثم يطّلع الموظف على كشف الحادث، ثم بعد ذلك يستخرج رقم ملف الحادث.
- ثم يكتب صاحب الحادث المروري إقرار يوضح به جميع التفاصيل وملابسات الحادث مع مراعاة الدقة في التوضيح قدر الإمكان.
- كما ينبغي أن يحدد مواضع الاعتراض.
- وينبغي أن يؤكد على أن هذا الإقرار يمكن استخدامه كأداة قانونية للاستناد إليه، عند الانتقال إلى المحكمة من أجل الفصل في النزاع.
- ينبغي العلم أنه لا يمكن تغيير هذا الإقرار بعد تسليمه.
- وبعد ذلك يتم استدعاء الطرف الآخر المتعلق بالحادث المروري، من أجل تقديم إقرار بالحادث، ومن ثم الإدلاء بشهادته.
- وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين طرفي الحادث المروري، يتم تحويل هذه الوثائق إلى هيئة الفصل المتعلقة بالمخالفات.
- ثم تقوم الهيئة بدراسة الحالة، وتقدير الحادث المروري وفقا للوائح المرورية داخل المملكة العربية السعودية.
الشروط اللازمة للاعتراض على حادث
هناك عدة شروط ينبغي استيفاؤها حتى يمكننا التقدم بالاعتراض على حادث مروري وتتمثل الشروط فيما يلي:
- ينبغي تقديم الاعتراض خلال شهر من تاريخ صدور القرار النهائي بشأن الحادث.
- يؤثر نوع الحادث الواقع على تحديد المكان الذي سوف يقدم فيه الاعتراض، فإذا كان الحدث بسيط أو متوسط، يتم تقديم الاعتراض داخل مقر شرطة المرور، وإذا كان خطيرا يتم تقديمه داخل المحكمة الجزائية.