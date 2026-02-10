تكنولوجيا: مايكروسوفت تتوقع استمرار الجيل الحالي لفترة طويلة بعد إطلاق منصة Xbox الجديدة و بلايستيشن 6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد تكون فترة صلاحية (العمر الافتراضي) لمنصتي Xbox Series X|S و PS5 أطول مما كان مخططاً له في البداية، حيث يشير تقرير جديد إلى أن مايكروسوفت تتصور استمرارهما كبدائل منخفضة التكلفة لمنصة Xbox القادمة وجهاز PS6، وذلك لأن ارتفاع أسعار التخزين والذاكرة قد أدى إلى تضخيم الأسعار المتوقعة لأنظمة الألعاب القادمة.

وتعد التكلفة واحدة من المخاوف الرئيسية المتعلقة بمنصة Xbox الجديدة و PS6، حيث قد تجعل تكاليف التخزين والذاكرة المرتفعة الأنظمة الجديدة أقل سهولة في الوصول إليها. ومع ذلك، ووفقاً لتقرير جديد، تتوقع مايكروسوفت أن تظل خيارات الجيل الحالي قابلة للاستمرار في المستقبل المنظور.

وقد نشر “جيز كوردن” من موقع Windows Central مقالاً يستعرض أجهزة Xbox القادمة، وسلط الضوء أيضاً على كيفية رؤية الشركة للمنصات الحالية، قائلاً: “قيل لي إن مايكروسوفت تتوقع أن يكون للجيل التاسع (Gen-9) من Xbox Series X|S و PS5 ذيل أطول (فترة استمرار أطول) من المعتاد نتيجة لهذا التوسيع في النظام البيئي للأجهزة الطرفية”.

ويشير كوردن إلى أن دعم ألعاب PS4 و Xbox One استمر لسنوات بعد وصول الأجهزة التي تلتها، ثم أوضح أن المطورين يخططون لدعم طويل الأمد للأجهزة الأقل قوة مثل Switch 2 و Steam Deck، وهذا، جنباً إلى جنب مع التوافق العكسي، سيجعل من السهل إنتاج عناوين للأنظمة القديمة الأخرى.

وبالنظر إلى الشائعات حول أسعار منصة Xbox الجديدة و PS6، سيكون هناك سوق ضخم للبدائل ميسورة التكلفة، وقد وصفت مايكروسوفت نظام الألعاب التالي الخاص بها بأنه “فائق التطور” (High-end). في الوقت نفسه، يتوقع بعض المطلعين أن يحمل بديل PlayStation سعر تجزئة مقترحاً يتراوح بين 600 و 900 دولار. ومما يزيد المخاوف أن أجهزة Series X|S و PS5 أصبحت أغلى مما كانت عليه عند إطلاقها في عام 2020.

ما الذي سيحل محل Xbox Series S؟ عندما طرحت مايكروسوفت جهاز Series X لأول مرة، كان مصحوباً بجهاز Series S الصديق للميزانية، وقد لا يكون هذا هو الحال مع الجهاز الهجين (كونسول/كمبيوتر شخصي)، الذي ألمحت AMD إلى أنه قد يكون له تاريخ إصدار في عام 2027. واقترح كوردن أن الشركاء المصنعين للمعدات الأصلية (OEM) سيقدمون تكوينات مبسطة لتلبية احتياجات اللاعبين ذوي الإمكانيات المتواضعة.

ومما يثير الشكوك حول تقرير Windows Central، أن وحدات تحكم Xbox المتاحة حالياً تكافح للعثور على مشترين، حيث انخفضت المبيعات بينما ركزت الشركة على أجهزة Windows والألعاب عبر المنصات، وقد تساءل المحللون عما إذا كان من المنطقي مواصلة الإنتاج على الإطلاق. ومن ناحية أخرى، يتمتع جهاز PS5 بوضع أفضل للازدهار حتى بعد تاريخ إصدار PS6.

