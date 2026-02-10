الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 06:03 مساءً - حالة الطقس اليوم: عاجل .. الارصاد الجوية السعودية توضح مواعيد واماكن هطول الامطار خلال الفترة المقبلة

حالة الطقس اليوم إن الارصاد الجوية السعودية توضح مواعيد واماكن هطول الامطار خلال الفترة المقبلة، حيث تشهد السعودية في الوقت الحالي حالة تغيرات مناخية، وقد أوضحت الجهات المسؤولة أنه سيتم سقوط الأمطار المصحوبة بالرياح الشديدة بشكل مكثف في بعض المناطق في المملكة، لذلك سنعرف من خلال موقع لحظات نيوز مواعيد واماكن هطول الامطار في السعودية خلال الفترة المقبلة.

مواعيد هطول الامطار في السعودية خلال الفترة المقبلة

لقد تم إصدار بعض التوقعات من الأرصاد الجوية السعودية توضح أنه سيتم سقوط الأمطار في الفترات الزمنية القليلة المقبلة بشكل مكثف على بعض الأماكن في المملكة العربية السعودية، كما يجب أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات وتوخي الحذر في هذه الفترة، لأنه من من المتوقع أن تصطحب هذه الأمطار عاصفة رعدية شديدة مصحوبة بالأتربة، كما سيرتفع منسوب المياه بالطرقات.

اماكن هطول الامطار في السعودية خلال الفترة المقبلة

لقد توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أنه ستحدث أمطار من غزيرة إلى متوسطة على المملكة العربية السعودية، وتحديدًا على مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، وهذه الأمطار مصحوبة بالبرد والسيول.

كما أوضحت أنه من المتوقع أن تشهد مناطق القصيم، وتبوك، والرياض، وجدة، ورابغ، وخليص أمطار من خفيفة إلى متوسطة خلال الأيام المقبلة، مع التحذير من موجات رياح مثيرة للغبار والأتربة على هذه المناطق أيضًا.

أسباب تغير المناخ في السعودية

إن التغير الذي حدث في مناخ المملكة العربية السعودية يعود إلى مجموعة من الأسباب التي أوضحتها الجهات المسؤولة، ومن ضمن هذه الأسباب الاستهلاك المكثف للوقود بجميع أنواعه، والتمدد الحضري، وإزالة الغابات، واستخدام الأراضي بشكل مكثف، فهذا يترتب عليه وجود الأمطار والعواصف الشديدة والفيضانات والجفاف في بعض المناطق بالمملكة.

معدل الانخفاض في درجة الحرارة خلال الفترة المقبلة في السعودية

ستنخفض درجات الحرارة ما بين 3 إلى 5 درجات على المنطقة الوسطى والشرقية، كما أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل خاص في الساعات الأولى من الفجر، ثم ترتفع قليلًا أثناء النهار، كما أن المناطق المرتفعة والشمالية ستشهد أجواء باردة خلال فترات الليل ومعتدلة خلال فترات النهار.

لقد تعرفنا من خلال الفقرات السابقة على مواعيد واماكن هطول الامطار خلال الفترة المقبلة في السعودية، حيث أعلنت هيئة الأرصاد عن وجود تغير في المناخ الفترة المقبلة، وذلك من خلال سقوط الأمطار المصحوبة برياح وعواصف شديدة، ونوهت أنه يجب اتخاذ كافة التحذيرات لعدم التعرف لأي ضرر.