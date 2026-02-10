على أغانى شيرين عبدالوهاب.. هانى البحيرى يتألق بـ«ديفيليه» مبهر فى أسبوع الموضة الفرنسي

تألق مصمم الأزياء المصرى العالمى هانى البحيرى بـ «ديفيليه» مبهر خطف أنظار رواد وصناع أسبوع الموضة الفرنسى الأكثر أهمية بالعالم لأحدث تصميماته لصيف وربيع 2026.

وتالقات العارضات من مختلف دول أوروبا بسواريهات وفساتين زفاف البحيرى فى أسبوع الموضة الفرنسى على أغانى الميجا ستار شيرين عبد الوهاب التى أضفت المزيد من آجواء الإثارة والابهار فى لافتة من مصمم الأزياء العالمى لدعم عودة الفنانة المصرية بأضخم أسبوع للموضة فى العالم متحديا بصوتها كبرى بيوت الأزياء منها شانيل وديور وفلانتينو.. وغيرها ممن قدمت سواريهاتها على مختلف الاغانى والموسيقى الفرنسية والغربية.

أقيم «ديفيليه» البحيرى باسبوع الموضة الفرنسى داخل متحف« جيومت » (Musée Guimet) العريق وهو المتحف الوطنى للفنون الآسيوية فى فرنسا.. وكان ضمن الحضور علياء الصيرفى حرم السفيرة المصرى بفرنسا وعدد من زوجات السفراء العرب.

على جانب اخر شارك البحيرى مؤخرا بجولة بأسابيع الموضة فى أذربيجان واليونان والسعودية والتى قدم خلالها «3 ديفيليات» ضخمة لربيع وصيف 2026.

وشهد أسبوع الموضة فى باكو عاصمة أذربيجان تقديم البحيرى لعرضى أزياء برعاية وزارة الثقافة وبحضور وزير الثقافة المصرى أحمد فؤاد هنو وبمشاركة كبرى بيوت الازياء العالمية من 50 دولة أبرزها فرنسا وروسيا ولبنان والسعودية والبحرين ودول شرق آسيا.

وحرص البحيرى على تلبية دعوة من الإتحاد الأوروبى للمشاركة بتصميماته لأحدث خطوط الموضة العالمية لدعم إحتفالية ضخمة تهدف لبناء مدارس لتعليم الفتيات المسلمات فى جنوب أفريقيا.

وأختتم البحيرى جولته بتكريمه فى مهرجان مجلة نيش البريطانية كأفضل مصمم أزياء لعام 2025 بحضور عدد كبير من الفنانين من مختلف الدول العربية أبرزهم من مصر خالد سليم واحمد بدير والاعلامى كابتن نور خطاب.. وغيرهم.

وكان البحيرى قد شارك فى أول عرض أزياء تراثى أقيم تحت رعاية السيدة إنتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية وذلك على هامش معرض تراثنا كمبادرة من المصمم المصرى العالمى لدعم الذوق والصناعة المصرية من خلال مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ممن لديهم هذا النوع من فن صناعة الملابس التراثية المصرية للخروج بمنتج عصرى يضاهى المنتجات العالمية.

كما تألقت « أيقونة الرياضة » لذوى القدرات الخاصة دينا طارق بطلة العالم فى السباحة والجمباز وكرة تنس الأرضى بفستان زفاف من تصميم الفنان هانى البحيرى تألقت به ضمن فعاليات إفتتاح الدورة الخامسة لملتقى لمؤسسة « أولادنا» التى اقميت داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يعد هانى البحيرى سفيرا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا بالإضافة إلى بصمته المميزة بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والاسبانية وبالأردن وكازاخستان إلى جانب اختياره للمشاركة فى أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز« أو» Godfather of the Toulouse Fashion Week« وذلك باعتباره »الآب الروحي” وليكون داعما لمصممى الأزياء المشاركين بالحدث وذلك للعام الثانى على التوالى.

كما إنفرد« البحيري» على مدى ثلاث أعوام على التوالى بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، والذى أثبت من خلاله قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم.

وارتدت فستان العام الأول الفنانة «يسرا اللوزي» وبلغ قيمته 5 ملايين دولار والعام الثانى ارتدته النجمة اللبنانية« نيكول سابا »والذى قدر بحوالى 200 مليون جنيه مصرى، حيث رصع بالكامل وبشكل يدوى بحبات من الألماس الحر.

وفوجئ الجميع من متابعى الموضه العالمية بفستان زفاف من تصميم البحيرى مصنوع من الألماس الحر تم تقديره بنحو 15 مليون دولار ارتدته الفنانة مى عمر.

كما قامت مؤسسة اليونيسكو بفرنسا بتكريم البحيرى تقديرا لتميزه بأسبوع الموضة الفرنسى وباعتباره المصرى الوحيد المشارك بمواسمه لقرابة ال 15 عام والتى ساهمت فى نجاح ال «اورينتال فاشون شو» بالإضافة إلى تكريمه فى العديد من المهرجانات العربية والدولية والتى كان آخرها جائزة كافضل مصمم أزياء مصرى بالعالم العربى بتصويت الجمهور من مهرجان الفضائيات العريية.

المصري اليوم