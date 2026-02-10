تدشين توزيع المبادرة الخيرية بالشمالية بمشاركة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية

دشنت وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، ومفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، بالتعاون مع أمانة الشؤون الاجتماعية بالشمالية، دشنوا الاثنين بدنقلا، المبادرة الخيرية المقدمة من منظمة فضل الخير، متمثلة في عدد 25 الف من الأغطية والدفايات لكافة النازحين بمراكز الإيواء بمحليات الولاية السبع، والنازحين المستضافين عن طريق المجتمع.

واشار الوزير د. معتصم أحمد صالح وزير الموارد البشرية في مستهل حديثه عقب التدشين، أن الخطوة تجيئ ضمن جهود حكومة الأمل في سبيل إسناد النازحين بالسودان والولاية الشمالية، مشيرا الى وصول كامل العدد المستهدف من الأغطية والدفايات لدنقلا للشروع في توزيعها على المحليات بصورة فورية، بواسطة مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر الذراع التنفيذي للوزارة في قضايا الفقر ودعم الشرائح الضعيفة، ورعاية وتنفيذ الأمانة الاجتماعية ومشاركة القطاع الإنساني بالولاية.

وتقدم الوزير بتقديره البالغ لمنظمة فضل الخير، الذي تعدت جهودها الأغطية والدفايات الى تقديم آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإيوائية للمجتمعات بصورة عامة، في إشارة لتدشينها في شهر رمضان المبارك 1447 هجرية.

وناشد الوزير كافة الخيرين والمقتدرين لمد يد العون لمجتمعاتهم وإسناد النازحين والمساهمة مع الجهات المعنية في ذلك، بالتركيز في النفرة الرمضانية المقبلة، مشيرا الى وصول النازحين الى نحو 16 مليون نازح بالسودان، مضيفا ان الولاية الشمالية تستضيف نحو 50 الف نازح مجتمعيا غير المستصافين بمراكز الإيواء، مقدما شكره لأمانة الشؤون الاجتماعية ومفوضية الفقر وشركاء العمل من القطاع الاجتماعي والإنساني.

في السياق تعهدت أمينة الشئون الاجتماعية بالشمالية منال مكاوي، برعاية كل من شأنه النهوض بالمجتمع، في تأكيد لسعي الامانة لإيصال الدعومات لكافة المستحقين، مضيفة انهم لا يألون جهدا في إسناد المجتمع بما يشمل النازحين.

وخصت منال مكاوي بالشكر للوزير لإشرافه بصورة شخصية على المبادرة الخيرية التي تم تدشينها اليوم، باعثة بشكرها لمنظمة فضل خير على هذا العمل الجليل وتكفلها بنفرة رمضان بآلاف الأطنان من المواد الغذائية والدعومات الإنسانية.

واضاف مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر بالسودان د. محمد علي سالم ان الخطوة تأتي في إطار تعزيز العمل المشترك بين الوزارة والشركاء، مقدما امتنانه لمنظمة فضل الخير للاغاثة والتنمية على هذا العمل الإنساني.

وأضاف د. محمد علي سالم ان الكميات الحالية سيتم توزيعها بشكل مباشر على المحليات كافة انطلاقا من محلية دنقلا، مقدما شكره لحكومة الشمالية على الجهد الوافر، ولكافة شركاء العمل الإنساني والاجتماعي بالولاية الشمالية.

