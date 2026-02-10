الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 08:19 مساءً - الأحوال المدنية توضح طريقة تغيير الصورة في الهوية الوطنية السعودية

أعلنت الأحوال المدنية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن طريقة تغيير الصورة في الهوية الوطنية السعودية وأوضحت الأحوال المدنية أن تغيير الصورة في الهوية الوطنية السعودية يتم في الحالات التالية أوضحت وكالة الأحوال المدنية السعودية طريقة تغيير الصورة في الهوية الوطنية السعودية، حيث يمكن إجراؤه عن طريق أبشر أو عن طريق مكتب الأحوال المدنية وأشارت الأحوال المدنية إلى أن تغيير الصورة في الهوية الوطنية السعودية يتم في الحالات التالية:

عند تجديد الهوية الوطنية.

عند تغيّر الملامح.

بموجب تقارير طبية.

وأشارت الأحوال المدنية إلى أن الصورة الجديدة يجب أن تتوافق مع الضوابط التالية:

أن تكون الصورة ملونة ذات خلفية بيضاء.

أن تكون الصورة حديثة تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى.

يجب ألا تشوب الصورة أي طيات بقع حبر أو ثقوب.

طريقة تغيير الصورة في الهوية الوطنية عبر أبشر

يمكن تغيير الصورة في الهوية الوطنية السعودية عن طريق أبشر من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر. الضغط على مربع الخدمات. اختيار الأحوال المدنية. الضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية. قراءة الإرشادات الصائبة للقيام برفع الصورة الشخصية وفق ما تم تحديده. الضغط على حفظ التغييرات.

تغيير الصورة من الأحوال المدنية

طريقة تغيير الصورة في الهوية الوطنية السعودية عن طريق مكتب الأحوال المدنية يمكن تغيير الصورة في الهوية الوطنية السعودية عن طريق مكتب الأحوال المدنية من خلال اتباع الخطوات التالية:

حجز موعد في مكتب الأحوال المدنية. التوجه إلى مكتب الأحوال المدنية في الموعد المحدد. تقديم طلب تغيير الصورة. دفع الرسوم المقررة. التقاط الصورة الجديدة. استلام الهوية الوطنية الجديدة.

الأحوال المدنية

رسوم تغيير الصورة في الهوية الوطنية السعودية تبلغ رسوم تغيير الصورة في الهوية الوطنية السعودية 100 ريال سعودي الأوراق المطلوبة لتغيير الصورة في الهوية الوطنية السعودية الأوراق المطلوبة لتغيير الصورة في الهوية الوطنية السعودية هي.

الهوية الوطنية القديمة.

صورة شخصية حديثة مطابقة للضوابط.

يمكن تغيير الصورة في الهوية الوطنية السعودية مرة واحدة فقط خلال مدة صلاحية الهوية الوطنية لا يمكن تغيير الصورة في الهوية الوطنية السعودية إذا كانت الصورة غير مناسبة للمواطن قبل تسلّمه البطاقة من مكتب الأحوال المدنية الذي اختاره قبل التصوير.