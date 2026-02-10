بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!

تعتزم قبيلة الرشايدة بولاية نهر النيل تقديم بلاغ جنائي لدى نيابة جرائم المعلوماتية في عطبرة ضد الداعية السلفي الشيخ محمد مصطفى عبد القادر، على خلفية مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على منصات تيك توك ويوتيوب، ولاقى تداولاً مكثفاً بين المدونين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد أوضح الشيخ عبد الله سليمي عبد الله، القيادي في قبيلة الرشايدة، في تصريح لصحيفة صباح نيوز، أن الفيديو تضمن إساءات مباشرة للقبيلة، واستخدم أسلوب السخرية والاستخفاف، ما أثار غضب واستياء واسع بين أفراد القبيلة من نساء ورجال، وأدى إلى حالة احتقان شعبي قد تؤدي إلى توترات غير مرغوبة.

وأضاف سليمي أن الفيديو أظهر الشيخ محمد مصطفى عبد القادر خلال ندوة في منطقة أبو حمد، وهو يروي قصة امرأة عاقر من قبيلة الرشايدة، وكيف أن زوجها ذهب إلى أحد الشيوخ الذي طلب منه إحضار “بلحة”، قبل أن يعود ويؤكد له الحمل بطريقة سخرت من القصة، ما اعتبره أهالي القبيلة إساءة مباشرة لهم.

وأكد القيادي القبلي, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن إقحام القبائل في القضايا الدينية بهذه الطريقة المهينة، وبثها على المنصات العامة مثل يوتيوب وتيك توك، أمر غير مقبول ولا يليق بالدعوة الدينية.

مشيراً إلى وجود إجماع بين رموز وأعيان القبيلة على اتخاذ الإجراءات القانونية ومقاضاة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر بموجب مواد القـ ذف وإشانة السمعة أمام نيابة جرائم المعلوماتية في عطبرة.

محمد عثمان _ النيلين