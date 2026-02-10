الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:16 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةكيفية رفع إيقاف الخدمات البنكية والمرورية والشرطة عبر ناجز najiz.sa وشروط إيقافها

كيفية رفع إيقاف الخدمات البنكية والمرورية والشرطة عبر ناجز najiz.sa وشروط إيقافها

يرغب الجميع في معرفة الطريقة المثالية حتى يتم رفع الإيقاف عن الخدمات البنكية بصورة إلكترونية، ولهذا تم طرح من قبل وزارة العدل المنصة التي سيتم تنفيذ تلك الخدمة من خلالها وهي منصة ناجز الإلكترونية، وقد تم طرح تلك المنصة بعد أن تعرض عدد كبير من المواطنين إلى إيقاف الخدمات البنكية الخاصة بهم، بالإضافة إلى خدمات الشرطة والمرور والأحوال المدنية، ولهذا من خلال التوجه إلى منصة ناجز وتنفيذ عدة خطوات سيتم رفع الإيقاف بكل سهولة، لذا يمكنك متابعة السطور القادمة حتى يتم معرفة خطوات رفع الإيقاف بالإضافة إلى معرفة الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يتم إيقاف الخدمات عن المواطنين.

خطوات رفع الإيقاف عن الخدمات البنكية والمرورية والشرطة

يتم الحرص دائما على توضيح الخطوات التي يجب أن تنفذ حتى يتم تنفيذ الخدمة الإلكترونية بصورة صحيحة، ولهذا قد تم توضيح خطوات رفع الإيقاف من قبل وزارة العدل، وجاءت الخطوات كالتالي:

أولا يجب أن يتم التوجه إلى موقع منصة ناجز الإلكترونية.

بعد ذلك يتم البدء في التسجيل داخل خدمة ناجز التابعة إلى وزارة العدل.

ثم يتم التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك يتم اختيار خدمة رفع إيقاف الخدمات.

يجب أن يتم إدخال البيانات اللازمة حتى تسهل عملية رفع الإيقاف عن المواطن.

شروط إيقاف خدمات المواطنين الجديدة

يجب أن تتوفر عدة شروط حتى يتم إيقاف الخدمات عن المواطن الجديد، وتلك الشروط تم توضيحها بواسطة وزارة العدل، حيث جاءت كالآتي: