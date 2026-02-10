الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:16 مساءً - اهم اسباب الاستبعاد من صرف دعم ساند 1447 التأمينات الاجتماعية توضح

تعمل المملكة العربية السعودية متمثلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتقديم العديد من الخدمات، ومن أهم وأبرز هذه الخدمات هي خدمة الدعم، لذلك يتساءل العديد من الناس عن اهم اسباب الاستبعاد من صرف دعم ساند التأمينات الاجتماعية توضح، لذلك يمكنك عبر جريدة لحظات نيوز معرفة ما هي أسباب الاستبعاد من صرف دعم ساند.

أهم أسباب الاستبعاد من صرف دعم ساند التأمينات الاجتماعية توضح

برنامج تعويض ساند برنامج دعم مميز ومعروف تم توفيره من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يسهل هذا البرنامج على العديد من الأشخاص الاستفادة الكاملة منه والحصول على راتب الدعم الخاص به. وقد تم تحديد عدة أسباب لعدم صرف التعويض، وتتضمن ما يلي:

في حالة فصل الموظف وفقًا لقانون العمل.

في حالة صدور أحكام قضائية تثبت ترك العمل.

في حالة إشهار المنشأة إفلاسها.

عند تعليق نشاط المنشأة بشكل كامل.

عدم تجديد العقد من قبل صاحب العمل.

معاش التقاعد

بالإضافة إلى أسباب الاستبعاد يمكننا الاطلاع على أسباب استبعاد تحديده من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لوقف صرف التعويض. يمكننا أيضًا التعرف على معاش التقاعد، والذي يمكن أن يصل إلى 1983.75 ريال سعودي للأفراد المشتركين في التأمينات الاجتماعية، شرط أن يكون للفرد مدة اشتراك لا تقل عن 60 شهرًا.

عائلة المتوفي المستحقة لمعاش التقاعد

يحق لأفراد عائلة المتوفي المستحقين الاستفادة من معاش التقاعد، وتشمل هؤلاء:

الفتيات حتى زواجهن.

الجد والجدة بشرط توافر الشروط المحددة.

الأرملة للمشترك في التأمينات الاجتماعية.

الأرملة التي كانت الزوجة المتوفاة مشتركة في التأمينات الاجتماعية.

الأخوة والأخوات الذين يعتمدون على المتوفى في حياته.

الأحفاد في حالة وفاة الجد.

الأبناء الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا وحتى بلوغهم سن الرشد.

طريقة التسجيل في ساند

برنامج ساند هو واحد من أهم البرامج في المملكة العربية السعودية، ويمكنك التسجيل فيه عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية:

ادخل على الموقع الرسمي الخاص بمنصة ساند من خلال الرابط التالي ” من هنا “.

اكتب البيانات المطلوبة، وقم برفع العديد من الأوراق المطلوبة.

اضغط على كلمة تسجيل.

لابد من متابعة الطلب الخاص بالمتقدم، وذلك لضمان أنه تم معالجته بشكل صحيح.

سوف يتم إشعارك إذا تم القبول، وتحصل أيضًا على تفاصيل استلام الدعم المالي.

لابد من الالتزام بالشروط والأحكام التي يفرضها عليك البرنامج.

تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على توفير العديد من الخدمات والبرامج الداعمة المختلفة، بهدف تسهيل الحصول على حياة كريمة وملائمة لجميع المواطنين فيها، لذا فقد قمنا بالتعرف على أهم أسباب استبعاد الدعم.