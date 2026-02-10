هل سقط برج الفيصلية؟ | حقيقة سقوط برج الفيصلية

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:16 مساءً - هل سقط برج الفيصلية؟ وما هي حقيقة سقوط برج الفيصلية؟ هذا ما نتعرف عليه بشكل مفصل من خلال جريدة لحظات نيوز، حيث يرغب العديد من الأفراد في المملكة العربية السعودية بالتعرف على حقيقة سقوط برج الفيصلية في مدينة الرياض.

هل سقط برج الفيصلية

في حال كنت ترغب في التعرف على هل سقط برج الفيصلية، فيرجى العلم بأن برج الفيصلية لم يسقط ولكن تم سقوط أحد الأفراد من برج الفيصلية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وقد نجحت فرق الدفاع المدني بالرياض في إنقاذ الشخص الذي سقط من الأدوار العليا لبرج الفيصلية وقد علق في الدور العاشر من البرج.

لذلك قامت على الفور ثلاث فرق إنقاذ بالنزول إلى هذا الشخص من خلال الحبال وتم إنفاذه ونقله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج المناسب وهو الآن بصحة جيدة.

تصريحات النقيب محمد الحمادي

صرح النقيب محمد الحمادي، المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بالرياض في المملكة العربية السعودية بما يلي “ورد بلاغ للعمليات عن سقوط شخص من الأدوار العليا لبرج الفيصلية وتعلقه بطرف في الدور العاشر، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني مكونة من ثلاث فرق إنقاذ وإسعاف وفرقة إخلاء، وتم التعامل مع مثل هذه الحادثة وفق ما يتطلبه الموقف”.

وأكمل قائلًا “حيث نزلت فرق الإنقاذ بالحبال وتم تأمين الشخص وإنقاذه قبل أن يشارف على الهلاك”، ثم تابع الحمادي “تم إنقاذه وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج من إصابة في قدمه بسبب السقوط”.

تم تداول العديد من الأنباء التي تتحدث عن سقوط أحدهم من برج الفيصلية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية والذي علق في الدور العائر وتم إنقاذه بنجاح