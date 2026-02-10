الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:16 مساءً - كم غرامة مخالفات شهادة إتمام البناء؟.. وهذه مدة استخراجها

تعد شهادة إتمام البناء البناء من ضمن أهم الشهادات التي يجب الحصول عليها من المملكة العربية السعودية وتحديدًا من وزارة البلدية والقروية للمنطقة التي يتم بناء المبنى فيها، ويتم الحصول على هذه الشهادة بعد أن يتم بناء المبنى كاملاً، ويجب أن يتحقق فيه جميع الشروط التي تم تحديدها له، وللشهادة هذه أهمية كبيرة فبدونها لن يتمكن صاحب البناء من إدخال المرافق للمبنى مثل الماء والكهرباء، وذلك حتى يكون المبنى جاهز للسكن، ويتم الحصول على هذه الشهادة من خلال منصة بلدي الخاضعة لإشراف وزارة البلدية والقروية.

كيفية إصدار شهادة إتمام البناء وكم مدة استخراجها؟

يمكنكم الحصول على شهادة إتمام البناء من خلال المنصة الإلكترونية بلدي، والتي أنشأتها وزارة البلدية والقروية حتى تضم جميع الإجراءات التي تخص الوزارة، لكي يتم تنفيذها إلكترونيًا، ولإصدار الشهادة اتبع الآتي:

قم بالولوج إلى منصة بلدي الإلكترونية عبر هذا الرابط .

ثم سجل دخولك على المنصة باستخدام حسابك في النفاذ الوطني الموحد.

بعد فتح الصفحة الرئيسية قم باختيار من قائمة خدمات، خدمة الرخص الإنشائية.

ثم سيظهر أمامك عدة خيارات منها اختر إصدار شهادة إتمام للبناء.

قم بتحديد المنطقة الموجود بها البناء، ثم دون جميع البيانات الخاصة بالمبنى، ثم انقر على التالي.

قم برفع جميع الوثائق التي تخص المبنى.

بعد ذلك قم بتسديد رسوم إصدار الرخصة واطبع الإيصال.

قم بكتابة اسم المكتب الهندسي الذي يتولى مهمة البناء، ثم اضغط على إرسال الطلب.

يتم استخراج حوالي 10 أيام حتى يتم الحصول على شهادة إتمام البناء.

كم غرامة مخالفات شهادة إتمام البناء؟

أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن غرامة مخالفات البناء تختلف بناءً على نوع المخالفة، وتتمثل في الآتي:

تبدأ غرامات البناء من 5 آلاف ريال وحتى 10 آلاف ريال.

تختلف أنواع المخالفة أبرزها تقديم مخططات كاذبة وغير صحيحة أو عدم الالتزام بالمساحة المحددة وتصاميم البناء، وتتوقف قيمة الغرامة على حسب نوع المخالفة.

قد يظن البعض أن شهادة إتمام البناء ليست ضرورية، ولكن قد يؤدي ذلك إلى حدوث أضرار بالغة في العقار المبني، حيث في حالة عدم الحصول على هذه الشهادة لن يتم إدخال الماء أو الكهرباء إليه، وهذه من أهم المقومات الضرورية للمعيشة.