ما هو سلم رواتب الصحيين العسكريين في السعودية 2026

يتساءل الكثير من المواطنين فى المملكة العربية السعودية عن الراتب الخاص بالعاملين فى الصحة العسكريين، حيث أنه يوجد سلم خاص بهذه الرواتب، والجدير بالذكر أن الخدمة العسكرية من الخدمات التي يرغب عدد من المواطنين فى المملكة الالتحاق بها، والمميز فى هذه الوظيفة أن الأشخاص الذين يعملون فى وظيفة صحية فى الخدمة العسكرية، يحصلون على رواتب عالية جدًا، وهو ما يجذب العديد من المواطنين للالتحاق بها، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، ومعرفة سلم الرواتب الخاصة بالعاملين فى الصحة العسكريين، تابع باقي المقال.

ما هو سلم رواتب العاملين فى الصحة العسكرية؟

يتميز العامل بالصحة العسكرية بأن الرواتب التي يحصلون عليها تكون كبيرة، وذلك منذ إعلان الحكومة إرتفاع الرواتب الخاصة بهم، حيث يحصلون على رواتب مجزية كل شهر، بالإضافة إلى مفردات أخرى للمرتب، مثل البدلات والعلاوات، وجاءت هذه الزيادة المرتبات بما يتناسب مع الاحتياجات الخاصة بالعاملين، جاء سلم الرواتب كالتالي:

طبيب الأسرة: والحد الأدنى لراتبه 10860 ريال سعودي، والاقصى يصل إلى 29180 ريال سعودي.

طبيب استشاري: الحد الأدنى لراتبه 17645 ريال سعودي، بينما يصل الحد الأقصى إلى 42145 ريال.

نائب الدكتور: الحد الأدنى لراتبه يصل إلى 13205 ريال، بينما يصل الحد الأقصى إلى 33265.

صيدلي استشاري: الحد الأدنى لراتبه يصل إلى 13070 ريال، بينما يصل الحد الأقصى إلى 25795.

صيدلي: الحد الأدنى لراتبه يصل إلى 8755 ريال سعودي، بينما يصل الحد الأقصى إلى 24195 ريال سعودي.

صيدلي واحد: الحد الأدنى لراتبه يصل إلى 10830 ريال سعودي، بينما يصل الحد الأقصى إلى 27560 ريال سعودي.

رواتب وظيفة مساعد صحي عسكري

بعدما عرفنا السلم الخاص برواتب الصحيين العسكريين، حان الوقت لمعرفة سلم الرواتب الخاصة بمساعد صحي عسكري، وهي كالتالي: