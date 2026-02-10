كيف اضيف الفحص في ابشر 1447 وكم يستغرق ربط الفحص الدوري؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 06:03 مساءً - يرغب العديد من المواطنين في معرفة كيف اضيف الفحص في ابشر، والجدير بالذكر أن الإدارة العامة للفحص الفني الدوري وضحت ذلك من خلال طريقة ميسرة للمواطنين، كما أنها توفر العديد من الخدمات المهمة للمواطنين أصحاب المركبات، ومن خلال موقع لحظات نيوز نقدم لكم كيف يتم ربط الفحص الدوري.

كيف اضيف الفحص في ابشر

تعمل الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات على توفير كافة الخدمات للمواطنين السعوديين، كما تساهم بشكل فعال في رفع مستوى السلامة والأمان للمواطنين، والجدير بالذكر أن عملية إضافة الفحص الدوري الخاص بالسيارة في أبشر يتم تلقائيًا، وفي حال لم يتم إضافة يتوجه المواطن بتقديم شكوى للهيئة.

كم يستغرق ربط الفحص الدوري

إن عملية الفحص الدوري تتم بطريقة ميسرة على المواطن، حيث يقوم المواطن بحجز موعد في منصة أبشر والتوجه إلى مراكز الفحص الدوري المعتمدة، وبعدها يتم ربط الفحص الدوري على الفور، حيث لا يستغرق الأمر وقتًا، حيث تعمل الحكومة وفقًا لرؤية المملكة 2030 على توفير كافة الخدمات إلكترونيًا حتى يوفر ذلك على المواطن الوقت والجهد.

شروط الفحص الدوري في السعودية

يمكن للمواطن السعودي أن يقوم بعملية الفحص الدوري للسيارة، وهذا بعد أن يتم استيفاء كافة الشروط المطلوبة، وتأتي تلك الشروط على النحو التالي:

يشترط قيام صاحب السيارة بالفحص الدوري مرة كل 6 أشهر على الأقل.

من اللازم القيام بتنظيف وغسل السيارة قبل القيام بإحضارها إلى مركز الفحص الدوري.

من الضروري أن تخلو السيارة من أي أعطال فنية.

يجب تقديم كل المستندات والأوراق المطلوبة من قبل إدارة مراكز الفحص الدوري.

ينبغي القيام بالفحص الدوري وهذا في حالة بيع أو شراء السيارة.

لابد من دفع رسوم الفحص الدوري.

طرق التواصل مع الإدارة العامة للفحص الدوري

تقدم الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات العديد من الخدمات للمواطن السعودي، وبالإضافة على توفير طرق لتواصل للمواطن لتقديم استفساراته أو تقديم شكوى، ومن خلال الآتي نعرض لكم هذه الطرق:

يمكن التواصل مع الإدارة العامة للفحص الدوري من خلال رقم الهاتف وهو

بالإمكان التواصل مع الإدارة من خلال زيارة موقعها الرسمي “من هنا“.

بالنسبة للفاكس الخاصة بالإدارة فهو على رقم 0112462208.

صندوق البريد الخاص بالإدارة العامة للفحص يكون من خلال عنوان 20812 الرياض، 11465 المملكة العربية السعودية.

بإمكان المواطن القيام بمراسلة الإدارة من خلال البريد الإلكتروني وهو [email protected] .

من أهم الإجراءات التي فرضتها الإدارة العامة للمرور على المواطنين في السعودية هي القيام بالفحص الدوري الذي يعمل على حماية صاحب السيارة في المقام الأول، كما قدمت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات العديد من الخدمات المهمة الخاصة بالفحص، ومنها إمكانية إضافة الفحص في أبشر.